La idea no surgió únicamente para facilitar el descenso a playa Redondo II. Zig Zag Teleféricos plantea conectar distintos puntos de la Costa Verde mediante estaciones que acerquen la parte alta de la ciudad a las playas y permitan activar espacios con propuestas deportivas, gastronómicas y culturales. Y es que, según explicó Luis Luy, gerente general de Zig Zag Teleféricos SAC a diario Gestión, la problemática de la Costa Verde no es un punto de conexión, son varios puntos de conexión.

Ahora bien, Luy había participado en un intento anterior de llevar un teleférico a Lima. En 2004, fue socio local y aportó ingeniería a la iniciativa del teleférico Cerro San Cristóbal, en San Juan de Lurigancho, que no llegó a concretarse. Esa experiencia, costó, le permitió conocer a proveedores internacionales del sector, entre ellos Doppelmayr, que luego se sumó como socio técnico de Vaivén.

El proyecto de Miraflores empezó a tomar forma en 2019, cuando Luy recibió la propuesta de desarrollar una conexión por cable en la Costa Verde. A partir de esa iniciativa, Zig Zag encargó a Ipsos Apoyo un estudio de demanda que incluyó 800 encuestas y conteos de flujo en las zonas altas y bajas.

“Tu demanda es la partida de nacimiento, realmente”, resumió Luy, al explicar la importancia de medir quiénes usarían el servicio y cuánto estarían dispuestos a pagar.

Luis Luy, gerente general de Zig Zag Teleféricos SAC. (Foto: GEC)

Vaivén avanzó bajo el mecanismo de iniciativa privada y, en 2022, Zig Zag Teleféricos firmó el contrato con la Municipalidad de Miraflores. Vaivén es el primer proyecto de ese plan: dos cabinas que recorren unos 300 metros entre el Parque Domodossola, en el malecón de Miraflores, y la playa Redondo II, en la Costa Verde.

La inciativa, sin embargo, no se limita a ese tramo y ya contempla posibles conexiones adicionales en otros distritos de la Costa Verde.

¿Qué falta para ampliar la red de teleféricos de Zig Zag en la Costa Verde?

Zig Zag Teleféricos proyecta sumar siete puntos de conexión en la Costa Verde: dos en Barranco, uno en Chorrillos, dos en Miraflores, uno en Magdalena y otro en San Miguel. La empresa aún no ha definido sus ubicaciones, pero busca replicar el modelo de Vaivén en otros tramos del litoral, donde conectar la parte alta de la ciudad con las playas supone un desafío.

La expansión, sin embargo, exige coordinar con los seis distritos que integran el corredor y con la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV). También implica gestionar permisos ante la Marina de Guerra del Perú, cuya jurisdicción comprende el área acuática y la franja de 50 metros desde la línea de más alta marea, según explicó Luy. Estos trámites, sumados a las autorizaciones ambientales y municipales, pueden extender los plazos de desarrollo.

El ingeniero civíl destacó la reducida huella de Vaivén frente a otras intervenciones en el litoral: estimó que sus dos estaciones ocupan alrededor de 300 m², mientras que Larcomar abarca unos 45.000 m². Aun así, cada nueva conexión requeriría estudios y diseños ajustados a las características del terreno.

La estabilidad de los acantilados es otro aspecto que debe evaluarse. Luy señaló que, aunque considera resistente el suelo de Lima, los materiales sueltos acumulados entre los contrafuertes pueden desprenderse durante un sismo.

El proyecto Vaivén contempla un recorrido entre la parte alta de Miraflores y la playa Redondo. (Foto: GEC)

En el caso de Vaivén, explicó, se realizaron estudios geológicos y cálculos de ingeniería, y se incorporaron elementos de refuerzo y una malla para contener piedras. El proyecto también debió tramitar un estudio de impacto ambiental.

En cuanto a los plazos, Luy estimó que desarrollar una línea de estaciones podría tomar alrededor de tres años, siempre que exista coordinación entre las autoridades. Vaivén, en cambio, acumula cerca de seis años de gestiones desde que comenzó a tomar forma en 2019.

La ampliación a otros distritos sigue siendo una proyección: antes de avanzar, Zig Zag deberá definir los emplazamientos y completar los estudios y permisos correspondientes.

¿Cuándo comenzaría a operar Vaivén y cuánto costó?

Vaivén, el teleférico impulsado por Zig Zag Teleféricos, se desarrolla bajo un contrato firmado con la Municipalidad de Miraflores en 2022 y contempla una inversión cercana a los US$ 15 millones. El sistema tendrá dos cabinas, con capacidad para 15 pasajeros cada una, que recorrerán unos 300 metros en aproximadamente tres minutos. La sociedad calculó que podrá trasladar hasta 300 pasajeros por hora.

Vaivén completó alrededor de 2,000 viajes de prueba y obtuvo una certificación TÜV, emitida por una organización alemana de inspección técnica. Sin embargo, todavía necesita la autorización municipal para comenzar a operar. Entre los aspectos pendientes de revisión figuran los ascensores y el sistema de detección de incendios, indicó Luy.

La iniciativa también contempla servicios para atraer a visitantes y usuarios locales. Las cabinas pueden transportar hasta dos tablas de surf o dos bicicletas y, según explicó Luy, se evalúa habilitar espacios para guardar tablas y duchas para los surfistas.

La iniciativa de teleféricos apunta a facilitar el acceso a la Costa Verde y sumar alternativas de conexión entre sus distritos. (Foto: GEC)

A esta propuesta se sumarían recorridos en bicicleta y un servicio de bicitaxis. Zig Zag Teleféricos ha trazado un circuito denominado “Eje 28”, de aproximadamente 2.800 metros, dividido en cuatro tramos de 700 metros. La ruta uniría la bajada Balta con la bajada de Baños de Barranco y, según Luy, tomaría alrededor de 28 minutos.

Ya se probaron dos prototipos de bicitaxi y la meta es contar con unos 12 vehículos. Al día de hoy, se mantienen conversaciones con operadores interesados, pero no se ha definido cuándo comenzaría el servicio.

“Viene enero, febrero y marzo; va a ser la gran prueba de fuego”, afirmó Luy, quien espera que Vaivén inicie sus operaciones el próximo año.

Zig Zag Teleféricos evalúa incorporar bicitaxis como una alternativa para recorrer la Costa Verde y conectar sus distintos puntos.

En el área comercial, el ingeniero confirmó la llegada de Lima Sour, que funcionará como bar, y de una tienda Oxxo en la zona baja del Parque Domodossola, cerca de la salida del teleférico. También se instalará una muestra fotográfica sobre la historia de la Costa Verde. Por su parte, Café Puku Puku, Helados de Lima y el grupo María Mezcal habrían expresado interés en ocupar espacios en las estaciones, aunque no se habían confirmado acuerdos con estas marcas.

Vaivén está concebido como una experiencia turística y recreativa, no como un sistema de transporte masivo. Unos 500 pasajeros al día permitirían cubrir los costos operativos. La capacidad teórica máxima sería de 6.000 pasajeros diarios si el sistema funcionara durante 20 horas; esa cifra no representa una proyección de demanda.

Las tarifas previstas serían diferenciadas: S/ 40 para extranjeros, S/ 25 para peruanos, S/ 20 para estudiantes y adultos mayores, y S/ 15 para residentes de Miraflores. Los menores de cinco años y las mascotas ingresarían gratis.

Mientras Vaivén espera el permiso municipal para iniciar operaciones, su promotora evalúa nuevas rutas en la Costa Verde. (Foto: GEC)

Asimismo, como parte de su estrategia para atraer visitantes, Luy mencionó posibles sinergias con Larcomar —incluido su estacionamiento y beneficios asociados a compras— y con hoteles cercanos, como InterContinental, Park Plaza y Marriott. También describió una fórmula de ida y vuelta que conectaría el teleférico con La Rosa Náutica.

La inversión se recuperaría, de acuerdo con la estimación de Luy, en un plazo de siete a ocho años, dentro de los 25 años contemplados en la iniciativa privada. También remarcó que la Municipalidad de Miraflores no aportó capital y que Zig Zag Teleféricos pagaría una retribución variable asociada al volumen de pasajeros, cercana al 4%, según su descripción.