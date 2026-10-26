Zig Zag Teleféricos proyecta ampliar las conexiones aéreas de la Costa Verde. (GEC)
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Dax Canchari Reyes
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Tras siete años de gestiones y desarrollo, Zig Zag Teleféricos, responsable del proyecto Vaivén Miraflores que busca conectar la parte alta de Miraflores con la playa Redondo, también planea ampliar su red a otros puntos de la Costa Verde. ¿Qué falta para poner en marcha Vaivén y qué tan viable es extender este modelo a otros distritos?

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