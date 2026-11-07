Frente al mar del Callao, un monumento de 14 metros de altura total comienza a tomar forma para convertirse en un nuevo punto de referencia de la ciudad. Se trata de una escultura en homenaje al papa León XIV que será instalada en el Parque del Niño “Gaelito”, en la Costa Verde, en el marco de la próxima llegada del pontífice al Perú. El proyecto es impulsado por Caja Huancayo y su Fundación, en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao.

El monumento también busca destacar el vínculo de Robert Prevost con el país, donde desarrolló parte de su labor pastoral durante cerca de dos décadas. Así, se pretende mantener vivo ese lazo mediante una representación permanente en un espacio público del primer puerto.

Según Jorge Solís Espinoza, director de Caja Huancayo, la propuesta surgió a partir de una conversación con el alcalde del Callao, César Pérez, quien planteó la posibilidad de rendir tributo al pontífice. La entidad decidió sumarse mediante la donación del monumento. Solís destacó que “la articulación entre el sector privado, las instituciones públicas y la sociedad permite impulsar proyectos que generan valor para las comunidades y contribuyen a recuperar espacios para la ciudadanía”.

UNA ESCULTURA QUE MIRA AL MAR

La elaboración está a cargo de los escultores Deyvi Wong y Rafael Gutiérrez, quienes asumieron el desafío de desarrollar una pieza monumental en aproximadamente un mes y medio, pese a que un trabajo de estas dimensiones podría tomar alrededor de cuatro meses. “Sentí mucho respeto, no miedo”, recordó Wong sobre su decisión de aceptar el encargo.

La estructura interna está compuesta por tubos de acero galvanizado y cuenta con un recubrimiento de fibra de vidrio. Estos materiales y tratamientos responden a las condiciones del entorno, pues la humedad y la salinidad propias del litoral exigen una protección especial para evitar su deterioro. El proceso de elaboración comprende el modelado, la fabricación de moldes y los trabajos de acabado.

Para Wong, el significado del monumento trasciende sus dimensiones. “No se queden solamente con la imagen, sino con lo que representa: la fe, las tradiciones y las creencias de los peruanos”, expresó el artesano.

A través de su Fundación y de programas como “Recuperando espacios”, Caja Huancayo desarrolla proyectos culturales y comunitarios en distintas zonas del país, con el propósito de poner en valor los espacios públicos como lugares de encuentro y recreación. Quienes deseen conocer más sobre estas acciones pueden visitar los canales oficiales de la entidad.

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