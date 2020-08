La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señaló que las cifras que reporta diariamente su sector sobre la situación del coronavirus en el Perú no son falsas, pese a que existe un desfase entre los fallecimientos confirmados y los que reporta el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).

Mazzetti precisó que el proceso que sigue su sector para contabilizar los decesos que cuentan con una prueba de descarte, según lo establecen parámetros internacionales.

“Las cifras que registramos no son una mentira no son una mentira, es la cifra epidemiológica. Una cifra exacta no existe. Tenemos un procedimiento para registrar a un fallecido por COVID-19, se registra cuando se cuenta con prueba positiva porque tenemos un acuerdo internacional que no solo se aplica aquí, sino también en los demás países”, señaló a Willax.

La titular del sector Salud afirmó que hasta el momento el Sinadef reporta más de 50 mil fallecidos por COVID-19, pues maneja un sistema de contabilización diferente.

“En el Sinadef, por ejemplo, si se tiene un fallecido por neumonía se considera como sospechoso por COVID-19. Una persona que fallece debido a un infarto también, porque en este contexto no se pueden hacer las autopsias respectivas. Cuando las personas fallecen en estos casos sin un diagnóstico definido también se categoriza como sospechoso de COVID-19″, agregó.

El último sábado, Mazzetti indicó que para finales de la próxima semana su sector tendrá un segundo informe sobre los decesos por COVID-19, lo que permitirá obtener una información más amplia para empalmar el desfase de fallecidos a causa de esta enfermedad.

Como se recuerda, en julio pasado, Mazzetti dio a conocer que, tras una evaluación de las cifras de muertes provocadas por el SARS-CoV-2, se agregarán 3.688 decesos y, que para la próxima semana se tendrá otro segundo informe.