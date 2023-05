El Ministerio de Salud (Minsa) informó que a la fecha, el 94 % de las personas mayores de 12 años tiene la primera dosis contra el COVID-19, el 90 % la segunda, el 75 % la tercera y el 28 % la cuarta.

María Elena Martínez Barrera, directora ejecutiva de Inmunizaciones, indicó que más de 1 millón 200 mil personas han recibido el refuerzo bivalente contra el COVID-19.

La funcionaria del Minsa precisó que los mayores de 18 años que tengan la tercera dosis ya pueden recibir la vacuna bivalente.

Asimismo, recordó a las familias peruanas que el COVID-19 no ha desaparecido y para estar protegido del virus se debe completar las dosis, incluyendo la vacuna bivalente de refuerzo.

Recalcó que, si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por concluida la emergencia sanitaria por la COVID-19, este virus no ha desaparecido y puede dejar secuelas, sobre todo en las personas que no completaron sus dosis o no recibieron ninguna vacuna.

“Seguimos vacunando, sobre todo a las personas vulnerables. Estamos aprendiendo a convivir con el COVID-19 y, para ello, las vacunas protegen de enfermar gravemente o tener secuelas a causa del virus”, enfatizó Martínez.

De acuerdo con el avance de la cobertura con tercera dosis, regiones como Tacna, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, Ucayali, Loreto y San Martín aún están por debajo del 70 %. En tanto, la brecha de cuarta dosis se mantiene en todo el país.

Ante ello, el Minsa tiene más de 6,400 puntos de vacunación y más de 3,400 brigadas en todo el país. Estrategias como vacunación casa por casa, en mercados, terminales, plazas, colegios, entre otros, continúan para acercar las vacunas a donde está la población.

