Edgar Palomino, coordinador de la Asociación de Colegios privados del Perú, indicó que aproximadamente 5.000 escuelas de la agremiación que representa no abrirán sus puertas en el 2021 debido a la crisis económica generada por el coronavirus (COVID-19).

“Hasta el momento 2.000 colegios privados ya cerraron sus puertas y lo más probable es que el próximo año no las vuelvan a abrir. A ellos se suman 3.000 colegios más que cerrarán a fin de año y que no lo han hecho ahora mismo porque la ley dice que solo pueden cerrar si se quedan sin alumnos. De esta manera son 5.000 los colegios que ya no abrirían sus puertas en el 2021. Estamos hablando de unos 250.000 estudiantes afectados”, aseveró.

El Ministerio de Educación (Minedu) informó este mes que ya ha logrado hacer 110.000 traslados de escuelas privadas a públicas y que en total se han presentado 125.000 solicitudes de padres de familia que no pueden seguir financiando la educación de sus hijos.

Al ser consultado sobre la efectividad que está teniendo la educación a distancia en los colegios privados, Palomino señaló que este nuevo escenario ha demostrado que lo más importante en el proceso de aprendizaje es el maestro.

“Esta nueva situación ha demostrado que no interesa el tamaño del colegio, no importa la infraestructura, no importa la cantidad de espacio de un colegio para medir la calidad. Ha quedado de manifiesto que es el maestro el que da la calidad educativa”, aseveró en RPP.