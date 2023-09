En el marco del megaoperativo de control al gobierno nacional, la Contraloría General de la República evidenció falta de mantenimiento e inoperatividad de vehículos como camiones cisterna, camiones de bomberos, unidades médicas, camionetas auxiliares y ambulancias, así como la presencia de equipos de protección personal y respiratorios deteriorados, pero que son utilizados para la atención de emergencias en Lima Metropolitana y ponen en riesgo la integridad de los bomberos voluntarios. Se trata de los resultados de dos auditorías realizadas a la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP), encargada de la administración de los recursos.

Equipos deteriorados y obsoletos

El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 006-2023-2-3601-AC, cuyo periodo de evaluación va del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022, detectó que durante dos años, los funcionarios de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) no programaron ni ejecutaron las acciones necesarias para cubrir las necesidades de compra de Equipos de Protección Personal (EPP) y Equipos de Protección Respiratoria Autónoma (EPRA) de las compañías de bomberos voluntarios de Lima Metropolitana, por lo que actualmente los bomberos de la capital siguen usando uniformes deteriorados y equipos en mal estado para la atención de emergencias.

El informe señala que pudo verificarse que, en los años 2021 y 2022, la INBP tuvo asignado un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 94′936,404 y S/ 58′243,372, respectivamente, para, entre otros, la compra de EPP y EPRA y su mantenimiento para las Compañías de Bomberos (CB) de las Comandancias Departamentales de Lima Metropolitana.

Sin embargo, se advirtió que los funcionarios de la INBP omitieron gestionar, programar y ejecutar recursos por S/ 32′414,839 en 2021 (34% del PIA) y por S/ 4′166,822 en 2022 (7% del PIA) para la atención de requerimientos de adquisición, mantenimiento y reparación formulados por las CB, relacionados a dichos equipos. Según información de la INBP, en el 2021 no se ejecutó esa inversión debido a la nulidad del procedimiento de selección vinculado a esos equipos y ante ello, se realizaron modificaciones presupuestales para incorporar otras inversiones que puedan ejecutarse; mientras que en el 2022 se modificó el presupuesto asignado para adquirir equipos contra incendios para las 243 compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Adicionalmente, el informe revela que los años 2021 y 2022 tampoco se realizaron visitas técnicas para determinar el estado situacional de esos equipos y la necesidad de su renovación. En ese sentido, la comisión auditora de la Contraloría realizó, en abril de 2023, inspecciones físicas a las CB Olaya N° 13, Villa el Salvador N° 105, Villa María del Triunfo N° 106 de la XXIV Comandancia Departamental de Lima Sur, y a las CB San Martín de Porres N° 65 e Independencia N° 168 de la XXV Comandancia Departamental de Lima Norte, y se evidenció que tienen equipos de protección personal y de protección respiratoria deteriorados, rotos y en mal estado que, ante la carencia de los mismos, son usados por los bomberos en la atención de emergencias.

En el caso de los EPP, se encontraron equipos que cuentan con una antigüedad mayor a 10 años, los mismos que se encuentran deteriorados tales como chaquetas rotas, pantalones desgastados y rotos, botas de protección viejas y rotas, entre otros, y que resultan insuficientes para cubrir la necesidad de los bomberos, por lo que son compartidos entre el personal.

La Contraloría detectó que en la CB Villa El Salvador N° 105 hay 70 bomberos que carecen de EPP, otros 150 en la CB Olaya N° 13, 138 en la CB Villa María del Triunfo N° 106, 228 en la CB San Martín de Porres N° 65, y otros 167 en la CB Independencia N° 168.

En el caso de las Equipos de Protección Respiratoria Autónoma (EPRA), que sirven para garantizar la respiración de los bomberos en ambientes con atmósferas contaminadas, se verificó que las cinco Compañías de Bomberos antes mencionadas tienen equipos deteriorados y obsoletos (antigüedad de casi 10 años) tales como cilindros que no cuentan prueba hidrostática, arneses en mal estado, y máscaras antiguas y rajadas que carecen de mantenimiento, pero que, pese a ello, siguen siendo utilizados por los bomberos en la atención de emergencias.

Estos hechos descritos exponen a riesgo la salud de los bomberos que participan en la atención de emergencias, ya que no garantizan la provisión de oxígeno y la no filtración en ambientes contaminados, así como no garantizar la protección frente a lesiones por quemaduras.

Vehículos inoperativos

Por otro lado, el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 007-2023-2-3601-AC detectó que existen 431 vehículos asignados a las CB de Lima Metropolitana, de los cuales el 100% no cuentan con inspección/revisión técnica, el 66.13% (285 vehículos) no cuentan con placa de rodaje y el 90.49% (390 vehículos) no cuenta con tarjeta de propiedad.

Estos hechos afectan el cumplimiento de la función y el servicio de atención de emergencias que presta el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), con la consecuente exposición de la vida e integridad física de los bomberos y la ciudadanía por desperfectos de dichos vehículos que pudieran presentarse durante la atención de emergencias o accidentes de tránsito. A esto se suma que dichos vehículos pueden verse afectados por la aplicación de sanciones o multas por infracciones de tránsito al no contar con documentos y la autorización legal para su circulación en las vías de tránsito.

Asimismo, se detectó que para el año 2021 se tuvo un presupuesto de S/ 2 880 416 para el rubro de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de los vehículos de las CB de Lima Centro, Norte y Sur, lo que representaba el 3.03% de todo el presupuesto de INBP y resultaba insuficiente para mantener la operatividad de los vehículos que intervienen en la atención de emergencias por parte del CGBVP. Dicho monto tampoco resultaba suficiente para solventar los gastos administrativos para trámites de placa de rodaje, tarjetas de propiedad y revisión vehicular, a pesar que la mayor parte de los vehículos no cuentan con ello.

Para el año 2022, ese presupuesto aumentó a S/ 3′294,867 pero no se evidenció una asignación de recursos para gastos administrativos correspondientes a trámites de placa de rodaje, tarjeta de propiedad e inspección/revisión técnica pese a que esa necesidad se encontraba identificada desde el 2021.

Como resultado de visitas “in situ” a las CB de Lima en abril del 2023, la Contraloría encontró tres vehículos operativos y siete inoperativos (de los cuales tres están para dar de baja) en la CB Olaya N° 13; dos vehículos operativos que requieren operaciones y cuatro inoperativos (dos para dar de baja) en la CB Villa El Salvador N° 105; tres vehículos operativos y tres inoperativos en la CB Villa María del Triunfo N° 106; cuatro vehículos operativos que requieren mantenimiento preventivo y reparaciones en la CB Independencia N° 168; y cinco vehículos operativos y dos inoperativos en la CB San Martín N° 65, que forman parte de las Comandancias Departamentales de Lima Norte y Lima Sur.

Informe de la Contraloría sobre situación de Bomberos.

Responsabilidades determinadas

El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 006-2023-2-3601-AC determinó presunta responsabilidad administrativa en dos exfuncionarios y dos funcionarios de la INBP, quienes actuaron con negligencia al no haber adoptado acciones para atender la necesidad de equipos de las CB de Lima Metropolitana, pese a tener conocimiento de ello. Dos de esos involucrados también tienen responsabilidad administrativa por los hechos evidenciados en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 007-2023-2-3601-AC donde también aparecen otros dos exfuncionarios del INBP.

La Contraloría recomendó a la INBP realizar las acciones necesarias para efectuar el deslinde de las responsabilidades que correspondan de las personas comprendidas en las dos auditorías, de acuerdo a las normas que regulan la materia. También se sugirió disponer que las instancias respectivas de la INBP adopten las acciones necesarias para dar mantenimiento preventivo, reparaciones y gestionar las tarjetas de propiedad, placas de rodaje y revisiones técnicas a las unidades vehiculares que lo requieran.