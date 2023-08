La Contraloría General detectó que el Comité de Selección de la Municipalidad Provincial de Canta no admitió ofertas de postores que cumplieron con los requisitos obligatorios y otorgó la buena pro a un postor con la mayor oferta económica, hecho que afecta el correcto funcionamiento de la administración pública.

Se trata de la selección para el “Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal: LM-543 – LM-544 – R-08 – LM-545″.

Según el Informe de Control Específico N° 018-2023-2-0429, que abarca el período del 31 de julio al 27 de agosto de 2020, los miembros del Comité (del municipio) procedieron a la verificación documentaria de 29 ofertas recibidas y admitieron solo una, sin permitir la subsanación de las otras siete que sí cumplían con las bases y tenían errores subsanables que no alteraban los alcances ofrecidos por los postores.

Asimismo, la única oferta aceptada presentó su propuesta en los mismos términos que las no admitidas, como la experiencia relacionada en la actividad de contratación. Sin embargo, no tuvo observaciones y a ello se suma que la propuesta ganadora ofrecía un mayor costo en su oferta económica, excediendo el precio de las no admitidas en S/ 322,839.30.

Los hechos expuestos afectan el correcto funcionamiento de la administración pública al no proceder con el adecuado desarrollo del procedimiento de contratación y limitando la posibilidad de que la entidad no acceda a mejores condiciones económicas, advierte la Contraloría.

La Contraloría General identificó una presunta responsabilidad penal en tres exservidores, por lo que procedió a comunicar el informe al Procurador Público especializado en delitos de corrupción con la finalidad de que se determine la responsabilidad que corresponda.

El documento en mención se encuentra disponible en el buscador de informes de servicios de control de la Contraloría.

