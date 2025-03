La Comisión de Defensa del Congreso aprobó por mayoría la propuesta para dotar a los serenos municipales de armas de electrochoque en el ejercicio de sus funciones.

El predictamen recaído en los proyectos de ley 07874/2023-GL y 10075/2024-CR, el primero de ellos presentado por la Municipalidad de Surco, fue aprobado con 12 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones.

La propuesta modifica el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, mediante el cual se agrega la utilización de armas de electrochoque.

La actual legislación señala que los medios de defensa usados por los serenos, según los recursos de cada municipalidad, son los siguientes: grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, y chalecos antibalas para el cumplimiento de sus funciones. A ello se le agregaría las armas de electrochoque.

Durante el debate de la iniciativa, el alcalde Surco, Carlos Bruce, indicó que la experiencia en otros países demuestra que es posible que se puede emplear estas herramientas en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Lo que buscamos es permitirles a los serenos, previa capacitación, que puedan tener estas pistolas paralizadoras. Los civiles las podemos usar, pero los serenos por ley no pueden”, afirmó el alcalde de Surco.

A su vez, el congresista Fernando Rospigliosi Capurro (FP), dijo que la utilización de estas armas es peligros ya que no existe control; su colega Roberto Chiabra León (APP), se mostró en contra del proyecto y propuso que las armas letales no deben ser utilizadas por gente que no está preparada para usarlas.

En tanto, el congresista Edwin Martínez Talavera (NA), dijo que los alcaldes deben tomar previsiones para esta ley, y propuso que los serenos deben tener capacitación constante.

El predictamen aprobado debe ser ahora debatido y aprobado en el pleno del Congreso.