El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Jorge Zapata, indicó que su gremio no cree que sea una medida acertada el proyecto de ley que propone un nuevo reparto del Impuesto General a las Ventas (IGV) al Gobierno Central y las municipalidades y que apunta a reducir el IGV.

En diálogo en el programa Cuentas Claras de Canal N, Zapata indicó que esta medida debería estar acompañada de mejoramiento de gestión de los municipios.

“Nosotros no creemos que eso sea una medida acertada. Obviamente, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que maneja la economía en el país, debe tener unos recursos predecibles que, si se le vas a quitar medio punto cada año, ya no son predecibles”, mencionó.

Además, indicó que la falta de planificación en el Ministerio de Economía y Finanzas agravaría la situación en la economía del país.

“Necesitamos promover un gran shock de inversiones porque tenemos un déficit de infraestructura muy alto (…) si no se le dan las herramientas adecuadas al MEF, eso se va a convertir en un problema mayor del que ya tenemos ahora, que es bastante grande”, añadió.

Ley de APP no debilita al MEF

Entre otros temas, Zapata comentó que las modificaciones a la ley de Asociaciones Público-Privadas no debilitan al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el control que tiene sobre el financiamiento de estas.

“La ley no debilita al Ministerio de Economía y no debilita el control que debe tener el MEF sobre el financiamiento, en el caso de las APPs cofinanciadas (…) no quita el rol al MEF. De opinar, se va a opinar a través de un límite de capacidad de financiamiento, que es un mecanismo moderno, para que el MEF también pueda decir cuánto es la capacidad que tiene cada institución o cada proyecto de ser pasible de financiamiento”, mencionó.

Finalmente, añadió que la empresa peruana ha demostrado su apoyo al país en su crecimiento, así como ha contribuido en propuestas para el desarrollo y para que la economía marche mejor.