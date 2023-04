Renzo Reggiardo, teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, informó que este viernes 14 de abril el Concejo Municipal de la comuna metropolitana evaluará la propuesta de prohibir la limpieza de parabrisas de vehículos en calles y avenidas.

El funcionario recordó que esta medida tomada por el municipio de Lima se da luego del asesinato del taxista Gian Marco Caro Núñez, quien fue apuñalado por el ciudadano extranjero José Girón, luego de negarse a pagar para que limpie su vehículo.

En esa línea, Reggiardo que tras este homicidio que involucra un trabajo informal o ambulatorio conlleva a que las autoridades tomen medidas en resguardo de los ciudadanos.

“El día de mañana vamos a poner en debate un proyecto de ordenanza que lo que busca es de restringir una actividad que hoy no está aceptada ni regulada. Hay un reglamento de tránsito, que contempla en uno de sus artículos, si no me equivoco es el 56, que las personas pueden transitar por las veredas, por las bermas, pero no por las avenidas ni por los lugares por donde se desplazan los vehículos. Ahí hay una prohibición que nadie ha hecho nada al respecto”, refirió para Canal N.

“Nosotros como Municipalidad de Lima tenemos que complementar esto que a todas luces es una práctica ilegal porque además genera mucho daño a la sociedad. Lamentablemente, detrás de esto hay robos, pero en sí, la práctica de los limpiaparabrisas es una actividad que no está contemplada ni aceptada”, agregó.

Al ser consultado si la labor de fiscalización también contempla la erradicación de vendedores de golosinas u otros productos en paraderos y calles, el teniente alcalde Lima, dijo: “Está prohibido. Nosotros como municipalidad somos los encargados de aplicar la normativa para que pueda impedir porque no se puede permitir que el comercio ambulatorio invada calles y avenidas. No se puede hacer comercio ambulatorio en las avenidas”.

