Si es extranjero y está haciendo su trámite para realizar el cambio de calidad migratoria o si va a tramitar su permiso temporal de permanencia (PTP) o su nueva nacionalidad, es necesario que cuente con su ficha de canje internacional (FCI).

MÁS INFORMACIÓN: Seis pasos para tramitar el pasaporte electrónico

Pero, ¿qué es la FCI? La ficha de canje internacional es un documento emitido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y sirve para certificar que una persona no tiene búsquedas activas (orden captura) por parte de la policía debido a que ha cometido alguna actividad criminal en otros países.

Es decir, mediante este documento se cerciora que la persona está libre de faltas y sanciones penales, y debido a que será usado en la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, embajadas y otras entidades públicas, requiere del control previo de identidad biométrica.

MÁS INFORMACIÓN: Extranjeros residentes deben actualizar sus datos para elaboración de padrón de vacunación COVID

¿CÓMO OBTENGO LA FICHA DE CANJE?

Para obtener la FIC, el trámite deberá hacerse de manera presencial en las oficinas que la Interpol tiene en nuestro país, pero la obtención de la cita se hará a través del sistema de citas en líneas de Interpol – PNP.

Antes de agendar su cita deberá de realizar el pago de S/80.50 (código 08141) en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de la plataforma pagalo.pe. En cualquiera de los dos casos guardar e imprimir su comprobante de pago.

Pero, en caso sea de nacionalidad estadounidense, canadiense o australiana, también tendrá que presentar un cheque certificado (money order) en la oficina del BCP Las Gardenias (cruce de Benavides con Caminos del Inca), en Surco.

Si es estadounidense, será por US$18 a nombre de ‘Treasury of the United States’; si es canadiense, será por C$26.75 a nombre de ‘The Receiver General of Canada’; y si australiano, será por AUD99.00 y a nombre de ‘The Australian Federal Police’.

Las citas se gestionan en el sistema de citas en línea que tiene la Interpol. (Imagen: Interpol)

Cumplido ese requisito, una vez que ingrese al sistema de citas en líneas de Interpol – PNP, tendrá que seleccionar la opción ‘registre su cita’ e ingresar los datos solicitados: nacionalidad, tipo de documento (pasaporte o cédula de identificación), número de documento y apellido paterno o único apellido, de ser el caso.

Después tendrá la opción de elegir la fecha y hora de la cita, y tras darle click a ‘procesar cita’ podrá ver el documento con los datos consignados y descargarlo, aunque lo recomendable es que imprimirlo.

Como primer requisito deberá de ingresar los datos vinculados a su identificación y nacionalidad. (Imagen: Interpol)

EL DÍA DE LA CITA

Junto con su cita empresa y el original y copia del comprobante de pago, también deberá presentar su pasaporte original, una copia simple de la hoja de datos del pasaporte y de la hoja que tenga el sello de su último ingreso al Perú.

A ello debe adjuntar una copia simple del PTP o carné de extranjería (para cambio de calidad migratoria), una copia simple de la partida de matrimonio del Reniec y del DNI de tu cónyuge (en caso se haya casado con una persona peruana), o una copia del del DNI del menor (en caso de llamado de familia por tener hijo o hija de nacionalidad peruana).

Tal como se aprecia en la imagen, los datos de la ficha de datos se llenan con lapicero de tita negra. (Foto: Andina)

Es recomendable que lleves un lapicero negro para completar los datos de la ficha que te entregarán durante la entrevista personal que te realizarán. Después de ese paso, te pedirán que coloques tus huellas y te entregarán tu ficha de canje internacional.

Por razones del estado de emergencia sanitaria es obligatorio acudir a la cita con mascarilla y el Departamento de Ficha de Canje de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Lima solo está atendiendo en su sede de Monterrico, en Surco, mientras que en provincias lo viene haciendo en sus sedes desconcentradas de Arequipa, Cuzco y Lambayeque.