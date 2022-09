Hay un total de 408,982 casos de inconsistencias de datos en el registro de abonados de las empresas operadoras del servicio público móvil, que deben ser subsanados desde el 21 de setiembre, de lo contrario las líneas pueden ser hasta dadas de baja, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

La entidad explica la inconsistencia de los datos de los usuarios es un problema que afecta la seguridad y confiabilidad del registro de abonados. En ese sentido, menciona que hay abonados registrados como “H HHH H”, “758 sss@gmail.com Tu”, “Jaja Jajaja Jajaja”, “Jonhhy La gente está muy Loca” y “Té de manzanilla”, además de otras frases sin sentido y groserías.

¿QUÉ ES UNA INCONSISTENCIA DE DATOS EN EL CELULAR?

Osiptel informó que un cruce de información con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la Superintendencia Nacional de Migraciones permitió identificar 100,588 inconsistencias correspondientes a ciudadanos peruanos (registrados con DNI) y 308,394 inconsistencias vinculadas a ciudadanos extranjeros (registrados con pasaporte o carné de extranjería). Esto quiere decir que la información dada a las empresas no corresponde o no figura en las mencionadas entidades, lo cual es un peligro porque no sabe quién, realmente, es el dueño de la línea.

“Las inconsistencias constituyen un grave problema que afecta la seguridad y confiabilidad del registro de abonados, por lo que estamos procediendo a notificar a las empresas operadoras a fin de que regularicen la información de sus abonados”, señaló el presidente ejecutivo del Osiptel, Rafael Muente Schwarz.

De esta manera se han hecho algunos registros inconsistentes (Foto: Osiptel)

¿CÓMO PUEDO SABER SI EL REGISTRO DE MIS DATOS SON INCONSISTENTES?

Para saber si hay inconsistencias en los datos en tu servicio de celular, ocurrirá lo siguiente:

A partir del 21 de setiembre, las empresas informarán a sus abonados, mediante mensajes de texto (SMS) , que deben acercarse a sus oficinas o centros de atención para regularizar su información.

, que deben acercarse a sus oficinas o centros de atención para regularizar su información. El abonado debe acudir a realizar el trámite.

El proceso de regularización culminará en octubre próximo.

Las empresas deberán dar prioridad a aquellos casos que presentan un grado de inconsistencia elevado (por ejemplo, nombres con una letra, groserías, frases).

¿Qué pasa si no hago el trámite para regularizar mis datos?

Si el abonado no acude a subsanar las inconsistencias en sus datos, se le suspenderá el servicio y si, a pesar de ello, no regulariza la titularidad de sus líneas, se procederá con la baja definitiva, informó Osiptel.

¿CUÁLES SON LAS EMPRESAS CON MAYOR NÚMERO DE INCONSISTENCIAS DE DATOS?

La mayor cantidad de inconsistencias detectadas corresponden a: