“En ComexPerú somos firmes defensores de las libertades y siempre alzaremos nuestra voz ante cualquiera que quiera atentar contra ellas. La lucha por las libertades es única y comprende las libertades económicas, sociales e individuales”, dijo la gerente general, Jessica Luna.

A través de una publicación, denunciaron la vulneración de las libertades del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. Diversas organizaciones como la Defensoría del Pueblo, asociaciones de periodistas, medios de comunicación y otros han manifestado su profunda preocupación al respecto.

“¡Defendamos las libertades! Está en nuestras manos defender nuestro derecho a ser libres. ¡No a la ley mordaza!”, escribió Luna en su artículo.

Según dijo, este sería un atentado contra las libertades en el país, que no se debe permitir. “Esta “ley mordaza”, justo en un contexto en el que se llevan a cabo investigaciones al presidente y su entorno, implicaría restringir el acceso a la información a la que tenemos derecho todos los peruanos. Ello es aún más relevante dado que los casos por los que se le investiga están relacionados con delitos de corrupción”.

La Contraloría ha señalado que la corrupción nos ha costado a todos los peruanos S/ 24,000 millones en el 2021. Con ese dinero señalan se pudo haber construido al menos dos carreteras centrales. “Es inaceptable el mal uso de tal cantidad de recursos, cuando las brechas sociales y económicas en el país requieren atención urgente. Por ello, no podemos permitir que se busque callar e impedir el acceso a información que es de interés público. El dinero del Estado es de todos los peruanos”, cuestionó.

“En esa misma línea, nuestra absoluta condena al atentado contra la libertad de expresión y libertades personales sufridos por personal periodístico de Canal 4. El secuestro y amenaza al periodista, su camarógrafo y conductor por parte de ronderos en Cajamarca es una violación a las libertades que los peruanos no podemos permitir. Los responsables deben ser detenidos de inmediato”, sostuvo.

Cabe recordar que distintas voces se han pronunciado en contra del proyecto, entre ellas, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios.

“Disciplinariamente se sanciona al magistrado, tanto al juez o fiscal, que revela información sensible, eso está previsto en la norma. El tema de que se criminalice este comportamiento no los consideramos adecuado. Yo lo he dicho, la pregunta que habría que hacerse es: ¿qué hay tras esta norma? Si no es una limitante a la libertad de prensa”, declaró.

Para el el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) el proyecto de ley criminalizaría las publicaciones periodísticas sobre investigaciones judiciales.