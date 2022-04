El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, se refirió sobre el nuevo ministro de Salud, Jorge Antonio López Peña, quien asumió el cargo la mañana de este jueves. Indicó que espera pueda corregir todos los nombramientos que el exministro Hernán Condori realizó durante su gestión.

“Una semana que hemos estado sin ministro con mucha preocupación, justo en el Día mundial de la Salud se ha nombrado a un ministro que esperemos que no tenga antecedentes éticos o judiciales. Nosotros como Colegio Médico colaboraremos en el cuidado de la salud en la medida que el ministro escuche las recomendaciones del CMP”, precisó en diálogo a RPP Noticias.

Asimismo, el decano del CMP espera que el nuevo titular del Ministerio de Salud (Minsa) “tenga liderazgo y que decida de una vez por todas cómo acortar la brecha de especialistas y de la vacunación”. “En ese sentido nosotros apoyaremos estas acciones. Lo invitaremos para conocer su plan de trabajo y esperemos que no tenga ningún tipo de antecedentes y así la salud va a ser mucho más fácil”.

Decano del CMP espera que el nuevo ministro de Salud “corrija” los nombramientos de funcionarios sin experiencia en cargos del Minsa

Respecto a que el nuevo ministro López Peña sería cercano a Vladimir Cerrón, Urquizo señaló que si tiene una “conducta inapropiada”, el CMP nuevamente levantará la voz.

“La idea es que no tenga antecedentes y que todas las cosas que ha estado haciendo los últimos días el ministro (Condori), nombrando funcionarios sin ninguna competencia para el cargo, esperemos que todo eso lo corrija, si el caso no es así, otra vez vamos a estar en problemas, pero sería lamentable que sigamos en problemas porque la salud del país no puede esperar”, expresó.

“Esperemos se corrija todos esos errores del ministro anterior y sobre todo los funcionarios que han cambiado sin mucha experiencia. Y que retornen los expertos, los técnicos para apoyar en el cuidado de la salud, pero si no tienen ese criterio sería lamentable”, reiteró.

En otro momento, el decano del CMP no descartó invitarlo al Consejo Nacional para que detalle su plan de trabajo.

“Yo creo que si él tiene un plan claro y nos pueda plantear nosotros iremos, porque al margen del color político, hemos dicho siempre que lo importante es que trabaje por el cuidado de la salud del país. De acá a dos semanas tenemos el Consejo Nacional y si es claro y quiere que colaboremos lo invitaremos, lo escucharemos y le plantearemos nuestro punto de vista”, puntualizó.

¿Quién es Jorge López Peña?

Jorge López Peña, que antes era director del hospital Carrión de Huancayo, se venía desempeñando como viceministro de Salud Pública desde el pasado 11 de marzo, cuando fue nombrado en una resolución firmada por Pedro Castillo y el ahora exministro Hernán Condori.

La juramentación se da luego que el Congreso aprobara el último jueves 31 de marzo una moción de censura contra el anterior titular del Minsa, Hernán Condori, quien debió dejar el cargo.

El nuevo ministro cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud Pública y Gestión Sanitaria, así como diplomados en Administración de Instituciones de Seguridad Social, en Dirección y Gerencia de los Servicios de Salud y en Epidemiología. pic.twitter.com/6Q4n5ZL0pZ — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 7, 2022

