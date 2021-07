El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, indicó que espera que el presidente Pedro Castillo cumpla con las promesas que planteó en cuanto temas de salud durante su primer discurso como mandatario.

Explicó que para muchas de sus propuestas se requiere presupuesto y voluntad política.

“Ha recogido las propuestas que hemos estado haciendo, nos parece que está planteando una reforma de las medidas sociales, plantea la reforma de primer nivel de atención y que lo usará en la vacunación. Nos parece que ha avanzado, lo que nos queda como CMP es esperar a que estas sean promesas cumplidas. Estas cosas se plantearon en el 2016, pero no se cumplió, esperemos que sea un Gobierno de promesas cumplidas”, señaló.

“Si propone un aumento de la velocidad de vacunación, es muy importante que se haga, pero se requiere presupuesto, tiene que haber más vacunación y más presupuesto, en las zonas de frontera no hay dinero, no se puede contratar más personal , sin presupuesto no se puede”, agregó.

En cuanto a su anuncio para la construcción de hospitales especializados en todas las regiones del país, Palacios Celi señaló que “nadie puede oponerse” a una propuesta como esa, pero que requiere de recursos y apoyo a los Gobiernos regionales, así como una planificación que se ajuste a las necesidades de cada localidad.

“En la teoría nadie se puede oponer, pero se necesita invertir, ojalá que sea otra de las promesas que se cumpla. Otra cosa importante es que se tiene que pensar dónde hay mayor necesidad de esos hospitales”, señaló.