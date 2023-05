Normalmente acudimos al hospital o a la clínica cuando tenemos un problema de salud, raramente cuando estamos sanos o cuando hay que descartar algún riesgo. Esta costumbre es la que pretende cambiar el Ministerio de Salud (Minsa) con la campaña “Chequéate Perú”, que tendrá lugar en todo el país en la tercera semana de mayo.

De acuerdo con el Minsa, el 48% de personas no busca atención en el sistema de salud aún cuando tiene algún síntoma o dolencia. De esta cifra, el 8% no lo hace por falta de dinero, el 17% porque está lejos, el 23% porque no recibe atención de calidad, el 34% utiliza remedios caseros o se automedica y el 44% porque no lo considera necesario.

El sector Salud señaló que si bien se quiere que la prevención sea una política permanente, durante la Semana Nacional de la Prevención, en mayo, el Estado peruano hará su mayor esfuerzo para atender gratuitamente a la población a través de postas, centros de salud, hospitales y redes de salud.

¿Qué es Chequéate Perú?

La campaña de salud gratuita “Chequéate Perú” es una intervención de carácter nacional que busca asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportunos a la población, con la participación de todos los actores del Sistema Nacional de Salud para fortalecer el concepto de cuidado de las personas.

¿Qué enfermedades prevenir o detectar?

El Ministerio de Salud (Minsa) oficializó la Semana Nacional de la Prevención mediante la Resolución Ministerial 300-2023/Minsa.

Con ello, indican voceros del Minsa, se busca detectar oportunamente enfermedades prevenibles como:

Hipertensión.

Diabetes.

Obesidad.

Tuberculosis.

VIH.

sífilis.

Enfermedades cardiovasculares.

Enfermedades oncológicas.

Enfermedades renales.

Hipotiroidismo.

Riesgos obstétricos y neonatales.

Riesgos de enfermedades de salud mental.

¿De qué trata la intervención?

Es una intervención de carácter nacional que busca asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportunos a la población, con la participación de todos los actores del Sistema Nacional de Salud para fortalecer el concepto de cuidado de las personas.

Se realizarán exámenes de laboratorio, evaluación física, control y tratamiento completamente gratuito en los establecimientos de salud, centros laborales o visitas domiciliarias.

Cada Geresa, Diresa, Diris y establecimientos de salud conformarán equipos multidisciplinarios para definir las estrategias de intervención en cada región. Además, se coordinará con líderes comunitarios para el acceso a los diferentes ámbitos territoriales.

¿A quiénes está dirigida la campaña?

Está dirigida a toda la familia: niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, principalmente a aquellas personas que no tengan una enfermedad preexistente y que, por diversos motivos personales, no acuden a los establecimientos de salud, y asegurados con demandas insatisfechas.

¿Cuál es el requisito?

El Ministerio de Salud informó que el único requisito es solo presentar tu DNI o carnet de extranjería.

¿Cuándo puede realizarme el chequeo médico?

La campaña de salud gratuita “Chequéate Perú” va del 15 al 21 de mayo. Hasta el momento, se espera que el Minsa brinde detalles de los establecimientos de salud donde uno puede realizarse estas pruebas médicas.

Más información

Si necesitas mayor información:

Acude al establecimiento de salud más cercano a tu domicilio o llama gratis a la Línea 113 Salud, las 24 horas del día y durante todo el año, desde cualquier operador de telefonía fija o celular a nivel nacional, y marca la opción 2.

También puedes escribir por WhatsApp o Telegram a los teléfonos 955557000 ó 952842623 . O enviar un correo a infosalud@minsa.gob.pe .

