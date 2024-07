Diversos pacientes en los hospitales esperan meses sin obtener una respuesta concreta para realizarse tomografías, electrocardiogramas, ultrasonidos, entre otros procedimientos, debido a que las máquinas están inoperativas. Una de las causas de esta situación podría ser la aprobación del Decreto Supremo Nro. 009-2019-MINAM, titulado Régimen Especial de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que está afectando la compra y venta de equipos médicos, alertó el gremio de salud de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Según el gremio de salud, esta normativa del Ministerio del Ambiente señala que las empresas que importan equipos médicos tienen que encargarse de recolectar los residuos electrónicos y quien no cumpla tendrían multas que podrían llegar a sumar hasta más de los S/ 19 millones.

En esa línea, el gremio de salud de la CCL señaló que enviaron una carta al ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, resaltando que este Decreto Supremo atenta a la viabilidad y continuidad de un segmento indispensable; debido a la desproporcionalidad de las multas, obligaciones fiscalizables, instauración e inversión en proyectos RAEE.

Agregó que también se les transfiere la responsabilidad de la propiedad de un equipo luego de vendido (lo cual es un imposible jurídico), por tal motivo podría ocasionar la salida de empresas de un sector crítico en el país.

“Al final al que afecta es al paciente que está perdiendo la opción de atenderse porque no hay equipos médicos en buenas condiciones en los hospitales y si los hay los precios van a ser mucho más caros. La norma está mal hecha y debe ser derogada, el problema principal es que desincentiva a que se traigan los equipos y se opte por no venderlos”, manifestó Sandro Stapleton, presidente del gremio de salud.

Asimismo, Stapleton mencionó que no tiene sentido que el proveedor tenga que encargarse de la destrucción del equipamiento al finalizar su vida útil.

“En nuestro país un equipo médico puede estar en un hospital por 10, 20, o más de 30 años y no hay manera que se lo devuelvan a los 5 años que puede ser su vida útil para que lo destruyan, además cuando uno vende un equipo le transfiere la propiedad al hospital, ya no puede exigirle al hospital que le devuelva un equipo que ya forma parte de su patrimonio para destruirlo”, explicó.

Bajo ese contexto, el presidente del gremio de salud sostuvo que es perjudicial las multas astronómicas. “Si el proveedor no hace la recolección, si no hace un plan de recolección, si no se encarga de la destrucción de esos equipos o similar también lo multan”, dijo.

Consideró que la respuesta de las empresas que conforman el gremio es optar por no traer equipos, y lo que están ocasionando es que se cree un mercado negro, lo cual es peligroso para la salud.

En el documento enviado al ministro del Ambiente, el gremio de salud indica que es indispensable invitar e involucrar a aquellas entidades o empresas que se encuentren en el campo día a día, para de esa forma recoger e intercambiar información y experiencias en miras a conseguir un objetivo en común: una normativa acorde con la realidad nacional e internacional.