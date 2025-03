Este miércoles, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, mencionó que buscará declarar la intangibilidad de Barrios Altos para evitar que la zona y alrededores sea utilizada como almacén de mercadería. Al respecto Carlos Malpica, Director General de Formación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, indicó que declaraciones del burgomaestre responde más a un “anuncio político”.

“Es un anuncio político que hace la autoridad, lo que faltaría ver es cuál es la consecuencia técnica. Es decir, cómo se va a supervisar esa intangibilidad” , dijo Malpica a Cuentas Claras, de Canal N.

“Yo creo que el tema debe ser multisectorial, porque no solamente es un tema de competencia de la Municipalidad de Lima, también compete al Ministerio de Vivienda como ente regulador de las viviendas y de infraestructura y el tema de saneamiento. No es un tema de hoy, tiene años, pero lo que tenemos que hacer es decir: Basta. Esto no puede seguir pasando”, añadió.

Malpica explicó que desde que realizaron las primeras evaluaciones, conocido el siniestro, comprobaron que las estructuras eran totalmente inseguras, lo que dificultó el trabajo de los Bomberos.

“Tienes una estructura de material noble mal hecha, sin ninguna medida de seguridad o de acceso posible. Además, tenemos sobrecarga por la cantidad de elementos y combinaciones peligrosas. Finalmente, teníamos que meterle agua, cerca de una tonelada. Si lo hubiésemos trabajado desde adentro posiblemente estaríamos lamentando pérdida de vidas”, manifestó.

Finalmente, estimó que el domingo se estaría aplacando el fuego en su totalidad. “No solamente es el tema de extinción, sino hay que remover ese combustible residual”, indicó.

