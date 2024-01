Si eres preseleccionado de Beca 18-2024 y buscas conseguir una de las 10 000 becas integrales que te permitirá estudiar una carrera profesional con todos los gastos pagados por el Estado, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) te recuerda que ya comenzó la postulación al primer momento de la Etapa de Selección.

Los más de 27,000 preseleccionados del concurso Beca 18 pueden postular a la Etapa de Selección hasta el viernes 1 de marzo, de manera virtual y gratuita, a través de www.pronabec.gob.pe/beca-18/

¿Cómo obtengo mayor puntaje?

Tener en cuenta los requisitos:

Para postular al primer momento de la Etapa de Selección de Beca 18-2024 debes tener en cuenta los siguientes requisitos:

Haber culminado el nivel de secundaria en la Educación Básica Regular, Alternativa o Especial.

Acreditar alto rendimiento académico en los dos últimos grados concluidos de la secundaria.

Ser un preseleccionado del concurso.

Haber ingresado a una institución de educación superior (IES) elegible por el concurso.

De acuerdo a las características de la IES en la que elijas estudiar, podrás recibir un mayor o menor puntaje:

Posición en la lista de universidades o institutos priorizados según la calidad:

Para el caso de universidades, el Pronabec se basa en el Ranking Excelencia elaborado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu); y para los institutos y escuelas superiores, en la priorización de calidad que les otorga el Ministerio de Educación. Puedes revisar ambas listas aquí: www.pronabec.gob.pe/beca-18/

Si alcanzaste una vacante en una IES ubicada en el top 6, se te otorgará 10 puntos; mientras que si eres admitido en una IES ubicada en el top 7 al 12, se te brindará 7 puntos. Finalmente, si tu IES está entre el top 13 y el 19, recibirás 5 puntos.

Gestión de la universidad o instituto:

Tendrás 10 puntos si la IES en la que fuiste admitido es pública, y 5 puntos si tu IES es privada.

Ratio de selectividad:

Este criterio mide la demanda o competitividad educativa de las IES y las agrupa en quintiles. Los quintiles donde se agrupan IES con mayor demanda ofrecen un mayor puntaje a los postulantes. Por ejemplo, el quintil 5 (mayor demanda) te dará 10 puntos.

Puedes verificar a qué quintil pertenece tu IES en el módulo Oferta Educativa de la Plataforma de Apoyo y Orientación (PAO): https://pao.pronabec.gob.pe

Pronabec te da pautas para obtener mayor puntaje en la etapa de selección de Beca 18-2024. Foto: Pronabec

Tasa de transición a la Educación Superior:

El Pronabec prioriza a las IES ubicadas en regiones en las que existe un menor número de estudiantes que transitan de la educación secundaria a la educación superior en el año inmediato después del egreso . Por eso, tendrás un mayor puntaje si eres admitido en una IES ubicada en los departamentos donde se cuenta con menor tasa de transición, como Puno, Ayacucho, Cusco o Huancavelica. Puedes revisar la lista en: www.pronabec.gob.pe/beca-18/

La puntuación que recibe el preseleccionado es la suma del puntaje que alcanzó durante la Etapa de Preselección, más los criterios antes mencionados sobre las características de sus IES. De esta manera, se logrará ordenar a los postulantes de forma descendente según el puntaje obtenido y otorgarles la condición de seleccionados en estricto orden de mérito.

Cabe destacar que en caso de que dos preseleccionados cuenten con un mismo puntaje, se tomará en cuenta algunos criterios para desempatar, entre ellos: puntaje obtenido durante el Examen Nacional de Preselección, la clasificación socioeconómica de pobreza extrema, la clasificación socioeconómica de pobreza, la gestión de la IES y la posición de la IES priorizadas según calidad.

¿Cuándo sabré si soy ganador de Beca 18-2024?

El Pronabec dará a conocer el jueves 21 de marzo la lista de los primeros 4,000 seleccionados del concurso. Recuerda que si no postulaste, no aceptaste o no conseguiste una beca en el primer momento de la Etapa de Selección, podrás postular al segundo momento entre el 1 de abril y el 2 de mayo, para competir por una de las 6000 becas integrales restantes.

Canales de consulta

Si eres preseleccionado, lee detenidamente las bases del concurso que están publicadas en la página web www.pronabec.gob.pe/beca-18/También puedes enviar tus consultas al Facebook del Pronabecwww.facebook.com/PRONABEC/, contactarte a la línea gratuita 080-000018, la central telefónica (01) 612-8230 o al WhatsApp institucional 914-121106.