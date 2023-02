La Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) rechazó la designación de Manuel Castillo Venegas Rojas como el nuevo superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

En un comunicado indicó que no reconocen al actual Consejo Directivo de la Sunedu al explicar que la Ley 31520 solo facultaba a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) a convocar a los rectores y no a realizar un proceso electoral. Recordó que en la sesión convocada del pasado 19 de agosto del 2022 asistieron menos de 12 rectores de 31 habilitados, no llegando al quorum de instalación para que la sesión cuente con legitimidad.

Asimismo, la AUNAP dijo que se vulneró la Ley de Transparencia y acceso a la información pública luego que no se presentó ni publicó en el portal institucional de la UNMSM en forma previa las bases o reglamento de elecciones, ni el acta del proceso.

“Ni el Concytec, ni el Sineace, ni el Minedu, ni las universidades privadas eligieron a sus representantes. Se tuvo que esperar la sentencia del Tribunal Constitucional”, refirió.

Sobre Manuel Castillo Venegas elegido como nuevo superintendente de la Sunedu, la Asociación de Universidades Nacionales mencionó que se ha desempeñado como coordinador del programa de Maestría de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura, que lo “tacha” para postular al Consejo Directivo de la Sunedu, según la Ley 31520.

La AUNAP indica además que el representante del Ministerio de Educación, Andrés Ramos Salas, presenta un “conflicto de intereses, porque habría sido recientemente autoridad en una universidad privada que la Sunedu multó y que mantiene una disputa”. En esa línea, dijo que esta posición lo inhabilita para ser miembros del consejo.

Por ello, la asociación precisó que el ministro de Educación, Óscar Becerra, no puede emitir una resolución que formaliza la designación de un superintendente y que resulta “totalmente irregular” que el “nuevo e incompleto” Consejo Directivo de la Sunedu se haya instalado.

“El ministro Becerra al validar de forma oficial, a un Consejo Directivo de cuatro miembros cuando la Ley establece que son siete, es irregular, y vulnera abiertamente las normas de la administración pública”, sentenció.