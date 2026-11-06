Imagen del futuro complejo de tenis y cancha de cricket, que estarán al lado de la Villa Panamericana. Fuente: Lima 2027.
Imagen del futuro complejo de tenis y cancha de cricket, que estarán al lado de la Villa Panamericana. Fuente: Lima 2027.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
José Carlos Reyes Leyva
José Carlos Reyes Leyva

Una de las mejores noticias para el tenis peruano este año fue el anuncio de la construcción de un amplio complejo para la práctica de este deporte, al lado de la Villa Panamericana. Este complejo será una de las sedes de los Juegos Panamericanos Lima 2027, que se realizarán entre julio y agosto del próximo año. La infraestructura quedará como un legado para el desarrollo de un deporte donde destaca el peruano Ignacio Buse, actualmente dentro del Top 40 del ranking mundial.

TE PUEDE INTERESAR

Ignacio Buse: ¿cómo Banco Falabella se sacó la Tinka con top peruano del tenis mundial?
Patrocinio, academias, derechos de TV y más: el efecto Ignacio Buse en la industria del tenis
A todo galope: Jockey Club del Perú con estadio de tenis y la mira en el público joven
La tecnología gana cada vez más peso en el arbitraje del tenis
Netflix ‘ficha’ a estrellas del tenis en otra apuesta por streaming deportivo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.