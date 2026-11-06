El complejo de tenis estará compuesto por 12 canchas de arcilla , la superficie tradicional en Perú. El campo principal será un estadio con capacidad para 2,000 espectadores en tribunas fijas con butacas . Cabe anotar que Ignacio Buse ha mostrado su interés en participar en los Juegos Panamericanos Lima 2027, con el objetivo de lograr una medalla para el Perú.

Además del complejo de tenis, de cara a Lima 2027 también se construirá al lado de la Villa Panamericana un campo de cricket y de escalada deportiva. Estos tres proyectos demandarán una inversión conjunta de S/ 130 millones , indicó Joseph Stein, secretario técnico de Lima 2027 y gerente general del IPD.

“Será el primer estadio de tenis del Perú. Resultará natural que este nuevo centro tenístico, que será el más grande del Perú y uno de los más grandes de Sudamérica, se convierta en la casa del tenis peruano en los próximos años”, resaltó.

Por su parte Mario Monroy, presidente de la Federación Peruana de Tenis (FPT), destacó el desarrollo del proyecto, pues ayudará a la difusión y profesionalización de este deporte. “Cada complejo de tenis que se haga en el Perú será una buena noticia, pues serán más canchas públicas, que es algo de lo que siempre ha adolecido el tenis nacional, pues la mayoría del tenis se juega en clubes privados, son pocas las canchas públicas. Estamos ilusionados con el proyecto, esperamos que se haga realidad”, subrayó.

Joseph Stein explicó que la ejecución de las obras estará a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), tras un convenio suscrito con el IPD. Se prevé que la firma del contrato de construcción se realice en los próximos días y la obra inicie en la segunda quincena de noviembre. La ejecución del proyecto culminaría en mayo del 2027 .

“El proceso de procura ya fue convocado y adjudicado. La etapa de implementación de inicio de obra está pautada para la segunda quincena de noviembre, bajo la modalidad de fast-track . En paralelo se va ejecutando el expediente técnico y se van realizando labores de ingeniería primaria, como movimientos de tierra. Las obras de los tres deportes (tenis, cricket y escalada) estarán listas en mayo ”, estimó Stein.

Aforo del nuevo estadio de tenis podría resultar insuficiente

La capacidad de 2,000 espectadores para el nuevo estadio de tenis llama la atención, pues cuando en julio pasado se anunció el proyecto, se indicó que tendría un aforo de 6,900 espectadores. Desde la organización de Lima 2027 indicaron que “el diseño inicial fue actualizado por las condiciones del terreno”.

Cabe recordar que el Coliseo Hermanos Buse del Club Lawn Tennis de la Exposición tiene una capacidad aproximada de 2,400 espectadores. Debido a su escaso aforo, en septiembre de este año en la última edición de la Copa Davis cuando Perú fue local ante Paraguay, se tuvo que armar un escenario temporal en el Jockey Club, con capacidad para 4,200 personas.

Mario Monroy, presidente de la FPT, explicó que en la actual instancia en que se encuentra Perú en la Copa Davis -las qualifiers- la organización mundial World Tennis exige que el estadio de la selección local cuente con un aforo mínimo de 4,000 espectadores. Entonces, el nuevo estadio a construirse al lado de la Villa Panamericana no podría ser sede de la Copa Davis.

“Tendríamos que seguir buscando un sitio para construir un estadio de por lo menos 4,000 personas, como se hizo en el Jockey. Salvo que ese nuevo estadio se pueda hacer crecer con estructuras metálicas. Pero habría que evaluar si el diseño lo permite y también los costos, pues a veces hacer crecer un estadio por fuera cuesta más que empezar desde cero. Eso lo evaluamos en el caso del estadio Hermanos Buse y por eso optamos por levantar una estructura desde cero en el Jockey. Si el nuevo estadio tuviera una capacidad de por lo menos 4,000 espectadores, sí nos serviría para la Copa Davis”, explicó Monroy.

Inversiones previstas para reacondicionar sedes y construir nuevas sedes, de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Por su parte Jorge Salinas, especialista en tenis y director del portal ‘Tenis al Máximo’, se mostró sorprendido por la rebaja del aforo del futuro estadio de tenis, respecto al anuncio inicial. “Espero que puedan reevaluar la capacidad del estadio, para que el aforo mínimo sea de por lo menos 4,000, sino, quedará descartado para la Copa Davis. Para que ese estadio sea la casa del tenis peruano, debe tener más capacidad. Sino, se seguirán viendo otras opciones para la Copa Davis”, remarcó Salinas.

Por otro lado, Mario Monroy refirió que hubiera sido interesante que el nuevo complejo sea de pistas rápidas, ya que en el Perú son escasas, en comparación a las canchas de arcilla. Y se busca formar a tenistas que sean multisuperficies. “El tenista peruano ya sabe cómo desenvolverse en arcilla, el reto está en aprender a jugar en canchas rápidas. Hubiera sido una linda oportunidad este complejo para tener canchas duras en el Perú”, anotó.

Jorge Salinas coincidió con este análisis. “Las canchas del nuevo complejo deberían ser de superficie dura, pues hacen falta en el país. Los principales clubes tienen escenarios con canchas de arcilla, pero hay escasez de canchas duras. Si queremos tener tenistas competitivos a futuro, como Ignacio Buse, es necesario contar con este tipo de superficie”, remarcó.

Finalmente, Jorge Salinas refirió que además de tener canchas en buen estado, el futuro complejo deberá contar con infraestructura adicional para competiciones y la práctica óptima de este deporte. “El complejo deberá contar con infraestructura adecuada para atención médica, salas de prensa, auditorio para conferencias, gimnasio para el calentamiento de jugadores, cabinas de transmisión, etc. Se necesita una infraestructura de primer nivel para tener deportistas de primer nivel”, anotó.