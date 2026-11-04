Ignacio Buse consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera al imponerse al ruso Daniil Medvedev, número 5 del ranking mundial , en la segunda ronda del Masters 1000 de París. El tenista peruano se llevó el encuentro por 6-4 y 6-4 y aseguró su clasificación a los octavos de final del certamen francés.

Con 22 años, Buse logró por primera vez una victoria frente a un jugador ubicado entre los diez mejores del mundo . Medvedev, ganador de este torneo en 2020, llegaba a París en un buen momento, luego de haber alcanzado al menos las semifinales en sus cinco competiciones anteriores desde septiembre. En ese periodo, además, consiguió los títulos de Hangzhou y Almaty.

El desafío era exigente para el peruano, pues el ruso también destacaba por su actividad en superficie dura: era el tenista con más partidos disputados en esta condición durante la temporada, con un total de 41 encuentros.

Sin embargo, Buse no dejó que la jerarquía de su rival condicionara su desempeño y se convirtió en el primer peruano en derrotar a un jugador del top 10 desde que Luis Horna venciera al francés Richard Gasquet en Roma, en 2008.

Ignacio Buse consiguió su primera victoria ante un jugador del top 10 tras derrotar al ruso Daniil Medvedev en el Masters 1000 de París. (Foto: ATP Tour)

Quinta victoria ante un jugador del top 30

El resultado también representó el quinto triunfo de Buse frente a un tenista ubicado entre los 30 primeros del ranking mundial . Según los registros del canal Tenis Peruano, el deportista nacional ya había superado al italiano Flavio Cobolli, al chileno Nicolás Jarry, al estadounidense Tommy Paul y al checo Jiří Lehečka. Ahora, Medvedev se suma a esa lista.

Además, el peruano hizo historia al convertirse en el primer representante nacional en ganar un partido en el cuadro principal del Masters 1000 de París y avanzar hasta los octavos de final de esta competición.

¿Cuándo volverá a jugar Ignacio Buse?

Su siguiente desafío será frente al ganador del encuentro entre el portugués Nuno Borges, ubicado en el puesto 49 del ranking, y el ruso Karen Khachanov, actual número 25 del mundo. El vencedor de ese cruce será su rival en la siguiente ronda.

Ignacio Buse disputará los octavos de final del Masters 1000 de París este jueves 5 de noviembre. Su partido está programado para no antes de las 4:00 a. m. (hora peruana) en el Paris La Défense Arena, frente al ganador del duelo entre Borges y Khachanov.