El presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Río Majes y secretario general de Junta Nacional de los Distritos de Riego del Perú, Fidel Alpaca Postigo, explicó que en Arequipa los agricultores de papa se encuentran a punto de quebrar por la baja demanda de este tubérculo y su reducción de precios en el mercado.

“La papa en chacra está costando S/ 0.70, que es un precio muy bajo. El choclo igual, pero los costos de producción están por encima de S/ 1.00 y es una pérdida total del agricultor. Ya no da ganas de cosechar las papas en la chacra. El jornal también ha aumentado y el agricultor no está recuperando ni el 50% de sus gastos. La leche está en S/ 0.90, que es el precio base, pero estamos en pérdida y esto se arrastra desde el gobierno anterior”, sostuvo en una entrevista con el medio Red de Comunicación Regional (RCR).

Alpaca agregó que también exisitieron problemas para exportar la papa a Bolivia, pero que “a través de las coordinaciones con el Ministerio de Agricultura y el Gobierno se logró que la papa ingresara”. Sin embargo, “los bolivianos han puesto un arancel a un carro de 30 toneladas de S/ 14,000, es decir, casi S/0.50 por kilo de arancel y no podemos ingresar. Ahora no podemos cosechar. Eso ha dado origen a las pérdidas”, protestó.

En busca de una solución, Alpaca solicitó ayuda del Gobierno. “El Estado debe ayudar. Cuando hay un excedente de papa se debe industrializarla. El Estado debe buscar donde colocar la papa en el extranjero. También tenemos una competencia desleal de importación de papa precocida. Esto está en contra del productor nacional, porque esa importación no tiene arancel”, puntualizó al citado medio.

Lo mismo ocurre con el maíz. “El intermediario comercial paga precios irrisorios. Ellos dicen que no van a respetar los precios porque no hay demanda”, mencionó en RCR.

De igual forma, manifestó que la producción de leche también está en un caos total. “Debido a la importación de los sólidos, los productores ya no saben qué hacer con su ganado. Ya no va a haber leche fresca porque todo es importado a través de Gloria. Eso hace que la situación está mal. Los lecheros están abandonando su producción porque ya no es rentable”, subrayó.