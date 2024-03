Debido a las fuertes lluvias, la ciudad de Arequipa nuevamente es afectada por el corte del servicio de agua potable. La noche del jueves, la empresa Sedapar anunció la suspensión, debido a la paralización de operaciones de las dos plantas de tratamiento de agua que abastecen a la ciudad.

Alrededor del 80 % de la ciudad se quedará sin agua potable este viernes, indicó RPP. En tanto, los habitantes de Arequipa muestran su malestar y preocupación por esta medida inesperada ya que temen quedarse sin el servicio por más días.

Los ciudadanos comentaron que el corte de agua perjudica sus actividades diarias. Desde tempranas horas de hoy, viernes 8 de marzo, se formaron largas colas en los puntos de abastecimiento para la entrega de agua.

“ Nada han avisado, 10 de la noche recién han avisado, pero no está bien, a las seis de la mañana ya no había agua, no es posible que nos corten así, deben avisar antes ”, dijo una vecina de la ciudad al citado medio.

Sedapar, a través de un comunicado, explicó que en las plantas de tratamiento Miguel De la Cuba Ibarra y La Tomilla se decidió por suspender la producción a raíz de la turbidez del agua en los puntos de captación.

Corte de agua en Arequipa se da por por la turbidez de las aguas en los puntos de captación. (Foto: GEC)

El corte del servicio de agua se da luego que ayer se reportó fuertes lluvias que provocaron el incremento del caudal de los ríos afluentes hacia Aguada Blanca, la principal represa de Arequipa.

Al respecto, la Autoridad Autónoma del Majes (Autodema), responsable de gestionar las represas en la región, anunció el rebose de este embalse, lo que está ocasionando el aumento progresivo del caudal del río Chili.

Entonces, el derrame, más el ingreso de huaicos, tiene un impacto directo en el aumento de la turbidez de las aguas. Por ello, Sedapar suspendió el servicio de agua potable para evitar daños en la infraestructura de las plantas de tratamiento.

Cisternas abastecerán de agua

Un plan de contingencia aplicará Sedapar con la distribución del recurso a través de cisternas. El agua será trasladado a los hospitales de la ciudad.

De otro lado, la Gerencia Regional de Educación no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a una posible suspensión del inicio del año escolar.

Comunicado Sedapar.





