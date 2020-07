El rol de acompañar a los escolares durante su formación a través del programa “Aprendo en casa” recae principalmente sobre las madres. Según datos recogidos en junio, la participación de las madres en este papel es hasta cinco veces la de los padres.

Como es sabido, el programa “Aprendo en casa” del Ministerio de Educación tiene por objetivo desarrollar en los estudiantes las competencias que plantea el Currículo

Nacional mientras no pueden desarrollarse las clases presenciales debido a la pandemia del coronavirus. Para ello, se utilizan medios como internet, televisión, radio y redes sociales.

Así, al recibir la orientación a través de estos medios, generalmente se hace necesario que el estudio cuenta con el acompañamiento de algún miembro de la familia.

De acuerdo con los datos recogidos en junio, los estudiantes de los diferentes niveles son acompañados principalmente por sus madres. Cuentan con la compañía de sus madres, el 63% de los alumnos que aprenden por televisión, el 49.7% de los que aprenden por radio y el 53% de quienes lo hacen vía página web.

Los padres de familia acompañan en mucho menor medida a sus hijos en el aprendizaje por televisión (9.9%), por radio (15.2%) y por página web (14.3%).

Esta diferencia se agudiza en el nivel inicial, en el que el aprendizaje por televisión cuenta con el acompañamiento de la madre el 78.2% de las veces, en el 80.5% de las veces en el aprendizaje por página web y en el 68.3% por radio. Los padres solo acompañan el aprendizaje de sus hijos en inicial el 9.6% cuando es por TV, el 16.4% si es por radio y el 8.9% por página web.

Asimismo, el 53.9% de los padres ha manifestado sentir cansancio en sus responsabilidades como cuidadores.

En esa línea, el 51.2% de las familias consideran que necesitan más ayuda para poder acompañar a sus hijos en su aprendizaje. El 24.5% señala que puede hacerlo bien, "pero con ayuda de otros miembros del hogar" y el 24.3% opina que pueden hacerlo bien solos.

Datos de junio. (Fuente: Minedu)

Entre las principales dificultades que afrontan las familias están la carencia de recursos y materiales (28.8%), no saber cómo hacerlo (18.2%), no tener tiempo suficiente (19.6%) y no tener experiencia para apoyarlo bien (14.3%).

Los principales recursos que necesitarían son: mejor señal de TV, radio o internet (33.8%), orientación sobre las actividades (24.1%) y equipos (como radio o TV).

Según el estudio, el 95.8% de las familias declara que sus hijos accedieron a los recursos del programa "Aprendo en Casa". De ellos, el 46.1% lo hizo a través de la TV, el 23.6% por medio de la página web y el 22.2% a través del Whatsapp.

Por otro lado, el estudio también revela que en junio el 64.6% de los padres declaró que no estarían dispuestos a enviar a sus hijos a las escuelas principalmente por temor a que se contagie de coronavirus.

Solo un 35.4% estarían dispuestos a enviar a sus hijos a los centros educativos. Las principales razones de estos son: el niño va a aprender más yendo al colegio (83.6%); y el niño se aburre y necesita jugar con otros niños (6.1%). Las regiones donde los padres de familia tienen mayor disposición a enviar a sus hijos a las escuelas son Huancavelica y Puno, seguidas de Cusco, Apurímac, Huánuco y Pasco.