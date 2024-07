Durante la audiencia del caso Carretera Interoceánica Sur, el expresidente del Perú, Alejandro Toledo, manifestó que se sentía mal de salud y que fuera trasladado de inmediato a un hospital local.

Toledo, quien participaba de manera virtual desde el penal de Barbadillo, solicitó ser atendido en un hospital o clínica, argumentando que no había un médico en su centro de reclusión.

Ante esto, los magistrados pidieron que el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) atienda al interno del penal de Barbadillo. Roberto Su, abogado del exmandatario, indicó que coordinaría con los familiares el traslado a un centro médico.

LEA TAMBIÉN: Alejandro Toledo es trasladado al Hospital de Ate

“Yo me he acercado al penal, ingresé y lo encontré al (ex)presidente temblando, con un fuerte en el pecho. Llamé a una enfermera y tenía la presión de 100 sobre 70. Muy baja porque él es hipertenso. Suele tener 140 a 150. También, me dijo que sentía un hormigueo en las manos”, manifestó a Canal N.

Alejandro Toledo. Foto: gob.pe

Asimismo, precisó que Toledo Manrique no recibió una atención de manera oportuna y rápida ante las dolencias que venía presentando.

“Lamentablemente, en ese momento, no había un médico en el penal de Barbadillo. Me he quedado hasta las 3:30 horas y nunca llegó ningún médico. Él (Toledo Manrique) se ha quedado esperando a recibir una atención”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: Nakazaki señala que Barata declarará en caso Cocteles solo si se anula decisión del PJ

Después de esto, se procedió retirar de la conexión a Toledo y la audiencia continuó con los demás participantes.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.