Economista

Me voy a tomar la licencia de alejarme del tema de nuestra actual crisis de gobernabilidad, para compartir con Uds. la oportunidad que tenemos de reflexionar sobre lo que hemos aprendido sobre el sistema de salud en estos últimos años, particularmente aspectos sistémicos relacionados a la respuesta a la pandemia del covid-19. En noviembre de este año se realizará el Séptimo Simposio Mundial de Investigación en Sistemas de Salud (HSR2022) en Bogotá, Colombia, por primera vez en Latinoamérica. Este es un evento que se ha organizado cada dos años en diferentes partes del mundo (Montreux, Beijing, Ciudad del Cabo, Vancouver, Liverpool, entre otras ciudades).

En esta ocasión, el tema central del simposio es el desempeño de los sistemas de salud en el centro de la agenda política: experiencias para abordar desafíos globales presentes y futuros, el cual comprende los siguientes subtemas: (1) la construcción política y el diseño de las políticas de los sistemas de salud; (2) colaboración intersectorial y gobernanza integradora; (3) la dinámica cambiante de los modelos de prestación de servicios de salud para promover equidad, y el rol central de los recursos humanos en salud; (4) la atención primaria de la salud integral en la promoción de la sostenibilidad, y la contribución de las nuevas tecnologías. Las fechas para el envío de postulaciones para eventos organizados es el 15 de febrero, mientras que para los resúmenes individuales es el 15 de abril. https://healthsystemsglobal.org/global-symposia/hsr2022/hsr-2022-call-for-abstracts/

En estos simposios se ha constatado una creciente, pero aún escasa participación de investigadores y temas latinoamericanos y, por ende, un limitado intercambio de nuestras experiencias y lecciones aprendidas con otros países. Existiría un cierto aislamiento de Latinoamérica de los foros globales de discusión y aprendizaje sobre sistema de salud. Para hacer frente a esto, en forma previa a los simposios se han organizado preconferencias en el Perú y otros países de la región con la colaboración de instituciones de salud, universidades, centros académicos, etc., durante los cuales postulaciones de los investigadores son presentados y comentados por paneles de expertos de modo de dar sugerencias para fortalecer las propuestas y aumentar las posibilidades de ser aceptadas en la selección final. Estas preconferencias han sido muy exitosas y en esta ocasión se han organizado por subregiones en Latinoamérica y el Caribe, correspondiendo al Perú la preconferencia de los Andes. El envío de postulaciones a la preconferencia (solo se requiere 350 palabras) es el 3 de febrero. https://healthsystemsglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/HSG-Call-Preconferencia-Andes-v2.pdf

¿Por qué es importante participar activamente de estos eventos? Qué duda cabe que necesitamos aprender de nuestras experiencias, las buenas y las malas. Personalmente creo que, si esto no se hace, será difícil diseñar e implementar medidas potentes de fortalecimiento del sistema de salud. Para ello, se requiere hacer el esfuerzo de documentar y reflexionar sobre nuestras políticas y prácticas en forma sistemática; ser capaces de compartir con otros nuestras reflexiones, aportando a la discusión, así como aprender de otros países para identificar prácticas prometedoras que puedan ser adaptadas a nuestro contexto. No sigamos aislados de las conversaciones entre investigadores del mundo, particularmente ahora cuando todos los sistemas de salud están buscando hacer trasformaciones profundas. ¡Que no se nos pase esta oportunidad!