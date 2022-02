Durante años pensamos que la política y la economía iban por cuerdas separadas y por ende, lo que se hiciera en la Plaza Bolívar no afectaría a Junín con Lampa. El país crecía, reduciendo la pobreza. Teníamos trabajo, más jóvenes volvían al país a trabajar y hasta creímos haber formado una clase media sólida, que protegería al país de los retrocesos económicos. Para fortalecer nuestras instituciones firmamos convenios con distintos países y nos comprometimos a cumplir reglas comerciales que permitieron que la palta peruana se vendiera en Inglaterra y las mandarinas en China, dando trabajo formal en el campo.

Todo mejoraba para muchos; pero no para todos. Hay demoras en la provisión de servicios como acceso al agua, no satisfechas; pero también problemas de expectativas y brechas entre pobres y ricos.

El Perú no es un país de “todos”. En el Perú coexistimos ciudadanos limeños y costeños, ciudadanos de la sierra y los de la selva, con diferencias y complejidades. Cada uno con una cosmovisión distinta y con necesidades distintas. Somos un país donde algunos viajamos y conocemos el mundo y otros no salen de sus caseríos sino para ir a votar, a pie y obligados, cada cinco años. Unos accedemos a cirugía robótica y otros no sabemos escribir y nos dedicando a arar la tierra.

Así, ¿cómo podríamos tener una misma mirada de nuestro Perú cuándo somos tan distintos y necesitamos cosas diferentes? La situación política es consecuencia de este Perú tan diverso, donde unas personas, llamadas gobierno, han llegado a manejar el país, ¡reconociendo que no tienen idea de cómo gobernar y menos de cómo responderles a estos peruanos con tanto por hacer!

El presidente Castillo tiene una cosmovisión distinta a la que tiene el Presidente del Banco Central de Reserva, el trabajador minero o el poblador de Nauta, cuyos hijos nacerán en su canoa. No conoce el gobierno del país, jamás ha oído hablar de temas básicos de Estado y, nos ha confesado que no lee el periódico, ni ve televisión; no se reúne con sus ministros y se entera de las cosas por la calle. Ese es el presidente por el cuál más de 8.8 millones de peruanos votaron en las últimas elecciones y que deberá gobernarnos cuatro años y medio más… si es que el país puede permitirse el descalabro institucional y moral que estamos viviendo y si el Presidente no es “atacado” por alguien que entra a Palacio a hacer el cumpleaños de su hija, sin su conocimiento.

Una mayoría de costeños y limeños pensamos que el presidente debe irse, pero voluntariamente. Somos los que pensamos en la Constitución, las leyes y la prudencia en el manejo del país. No parece ser este el “pensamiento Castillo”, quien, día a día, muestra su falta de pericia y desconexión en el manejo del gobierno. Entonces, el Congreso debe buscar una solución, arreglada a derecho, para salir de este entrampamiento. Se pensó que el presidente abordaría el problema con este último gabinete, pero sólo ha cumplido con darle cuotas a los que lo ayudarán a evitar la vacancia, como Vladimir Cerrón.

Un presidente que no asiste al Consejo de Ministros, que no entiende de administración del Estado, que no se reúne con sus ministros, que los despide por WhatsApp, que da pie a que allanen Palacio de Gobierno cada dos meses y que se permite dar vergonzosas entrevistas a medios extranjeros creyendo que mejorará la impresión que se tiene de él y de su gobierno, no es el presidente que necesitamos para reactivar el país con equidad.

Lo peor es que estamos normalizando conductas como aceptar a un charlatán como ministro de Salud en la peor pandemia mundial y a un Primer Ministro que lo defiende. Aun si los saca, seguiremos paralizados o retrocediendo. Nadie sabe que pasará ni cuándo, pero es claro que así no podemos seguir.