La presidenta del Tribunal Constitucional(TC), Luz Pacheco, se refirió a los abusos en la aplicación de la detención preliminar. “Han habido abusos quizá de gente anónima en el espectro político y otros del ámbito político que han estado meses de meses (detenidos) que no había suficiente causa para tenerlos en detención preliminar”.

“Creo que es diferente cuando la persona se le acusa de un delito que se ha cometido con violencia, que ponga en peligro la vida y salud de los demás, pero otro tipo de delitos, los jueves tienen que ser muy estrictos para no privar de la libertad y permitir que se lleve el proceso con comparecencia y otro tipo de restricciones”, agregó.

Juicios para delincuencia

La titular del TC también mencionó que la policía está esforzándose en detener las bandas criminales, sin embargo, está faltando la acción conjunta. “Se liberan a personas que no deben ser liberadas. Se tarda mucho, a veces en los juicios, y eso hace que prescriba la acción penal”.

En ese sentido, dijo - en entrevista con Canal N- que tiene que haber una “revitalización”de todo el sistema de justicia para actuar con más celeridad.

Detención en casos de no flagrancia

Sobre la disyuntiva en torno a la detención en casos de no flagrancia, Pacheco refirió que los delitos de criminalidad son los que más preocupan. “Son los que traen violencia, daño a la salud y seguridad. Me hace recordar a la época del terrorismo, son personas que no pueden estar circulando por las calles. Distinto es una persona que ha cometido un desfalco. Lo importante es que la persona no huya”.

Asimismo, se refirió a las leyes desde el Congreso que, según analistas, va en desmedro de la lucha contra la delincuencia.

“Lo que hemos visto es que hay leyes que después de una semana se están rectificando, eso quiere decir que puede haber faltado más estudio en algunos temas. Me parece que se podría dar un paso de mayo análisis y profundidad en más implicancias de lo que puede tener sus decisiones”, señaló.

En esa línea, detalló que hay 29 procesos orgánicos por resolver en el TC, “muchos son de acciones de inconstitucionalidad, algunos son conflictos competenciales, pero gran parte es de los que se cuestiona la legalidad de normas”.

Para Pacheco, el Congreso tiene que hacer un mea culpa y reflexionar sobre cómo puedo mejorar esta situación porque al país no le hace bien tener leyes que después se cuestionan.

Investigaciones a Dina Boluarte

La titular del TC dijo que tienen que determinar si la investigación a un presidente retrasa su labor. Ello, en referencia a las investigaciones a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

“Nos compete, queremos solucionarlo lo más pronto posible para saber hasta dónde llega la protección que da el art. 117, sabiendo además que hay actos de corrupción que se han visto años anteriores”, sostuvo.

“Estamos estudiando - si perjudica o no las investigaciones a Boluarte - todavía no tenemos una ponencia, nos falta la constelación de la demanda, que son el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ellos tienen 30 desde que son notificados”, añadió Pacheco.

Sin embargo, no detalló si ya han sido notificados.