Ahora que ha finalizado un año, podemos pensar en los objetivos que nos hemos propuesto y que, sin duda, nos hemos esforzado en alcanzar. Quizás hayan sido demasiado ambiciosos o, por el contrario, fácilmente logrados. Muchas veces medimos el éxito según hayamos conseguido nuestros fines, aunque más apropiado sería definirlo en correspondencia a cómo nos hemos conducido hacia ellos. Sin embargo, ¡en cuántas ocasiones alcanzar la meta no depende de nosotros! Momentos en los que las circunstancias, las acciones (u omisiones) de los demás, de sucesos no previstos, nos han dirigido en el laberinto hasta encontrar la salida. ¡Y qué pena si en este recorrido no hemos disfrutado del camino, si se ha convertido en algo traumático y, peor aún, si por esos propósitos hemos atropellado personas o abandonado nuestros principios!

Por eso, es conveniente que, para este nuevo año, junto con todo lo bueno que esperamos, nos propongamos de manera particular recorrer el camino con brío, con la serena alegría de quien sabe que está haciendo lo que le corresponde. Para caminar el 2025, reflexionemos sobre cuatro aspectos.

Primero, no caminamos solos, vamos acompañados, por lo que hay que confiar en los demás, apoyarnos en ellos y también darles soporte. Segundo, no nos agotemos en los arranques: el camino es largo, y lo importante es buen ritmo, superar nuestros desánimos e inconstancias; cada cosa tiene su tiempo. Tercero, no todo depende de nosotros: el camino presentará sorpresas y dificultades, y hasta caídas y retrocesos; lo importante es levantarnos, aprender de los errores, propios y ajenos, y retomar la senda. Cuarto, identificar en cada momento el valor del presente: el arte de descubrir qué es lo que debemos hacer, de saber si podemos hacerlo y de reconocer si queremos hacerlo. Recordemos que más nos arrepentiremos de haber malgastado el viaje que de no haber logrado el objetivo.

Nos ayudará poner en práctica estas tres virtudes que aseguran la calidad y predictibilidad de nuestro viaje: iniciativa, esfuerzo y perseverancia. Tengamos presentes los versos de Antonio Machado: “Caminante, no hay camino… se hace camino al andar”. En efecto, se hace día a día, si procuramos andar. Les deseo un recorrido fructífero, sereno y alegre para este 2025.