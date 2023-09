La realidad no se puede ocultar y el cambio es lo único constante. Aquel que no sepa adaptarse al cambio, dejara de existir tarde o temprano. El mundo de las empresas no es ajeno a esta realidad. En la gran mayoría de casos, las empresas se encuentran compitiendo en un mercado global por profesionales expertos en transformación digital para poder construir un modelo de negocio mas productivo y sostenible. Aquellas empresas o grupos económicos que no reconozcan la importancia de esta realidad, correrán el riesgo de quedarse atrás en un mundo de constante evolución y finalmente desaparecerán.

La Inteligencia Artificial (IA), El Blockchain, el Data Science, y otras tecnologías disruptivas emergentes están transformando muchas industrias y ofreciendo eficiencia y mayor productividad en una variedad de sectores económicos, lo que implica que la necesidad por contratar a estos expertos en tecnología es un elemento básico para trasformar un negocio o cadena de valor.

Las empresas deben adoptar una mentalidad de innovación y adaptación constante para enfrentar los cambios innegables que nos trae esta realidad en sus ecosistemas económicos. La evolución de los perfiles profesionales y la automatización de empleos es un proceso que avanza rápidamente y es más inminente de lo que muchos podrían pensar, lo que requiere una cuidadosa consideración por parte de quienes están dirigiendo negocios o planeando sus futuras profesiones, ya que hay mucho de lo de hoy, que no será útil en el mañana.

La evolución de los perfiles profesionales parece ser más inmediata de lo que podríamos haber imaginado. Actualmente, el Chat GPT representa una suerte de asistente personal con habilidades excepcionales. Puede crear un guión de película de drama en un entorno posterior a la Segunda Guerra Mundial o diseñar un modelo de negocio para una fintech en cuestión de segundos. Esto es solo la punta del iceberg y nos obliga a replantear mucho, la manera de hacer las cosas y refleja un avance significativo en la automatización de tareas complejas.

Es una constante, que la gente nos pregunte sobre que perfiles son y serán los más requeridos por las empresas para poder afrontar el mercado a través de nuevas tecnologías. Estos cambios tienen una creciente demanda de perfiles tecnológicos para abordar sus desafíos y oportunidades en la era digital.

Algunos de estos perfiles incluyen:

1. Desarrollador de Software: Los desarrolladores de software son los encargados de crear aplicaciones y programas informáticos. Estos profesionales pueden trabajar en una amplia variedad de campos, desde el desarrollo de videojuegos hasta la creación de software empresarial.

2. Analista de Datos: Los analistas de datos son los profesionales encargados de recopilar, analizar y presentar datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas. Este trabajo requiere habilidades en estadísticas, programación y análisis de datos.

3. Especialista de ciberseguridad: Con el aumento de amenazas cibernéticas, los especialistas en ciberseguridad son cada vez mas demandados. Estos profesionales trabajan para proteger los sistemas informáticos y los datos de las empresas contra ataques cibernéticos.

4. Especialista en inteligencia artificial: La inteligencia artificial (IA) se esta utilizando cada vez más en una amplia variedad de industrias, lo que generado una demanda de especialistas en IA. Estos profesionales desarrollan algoritmos y sistemas de aprendizaje automático para ayudar a las empresas a automatizar tareas y mejorar eficiencia.

5. Ingeniero de robótica: Los ingenieros de robótica diseñan, construyen y mantienen robots para su uso en la fabricación, la medicina y otros campos. Con el aumento de la automatización, la demanda de ingenieros de robótica está creciendo rápidamente.

6. Desarrollador de realidad virtual y aumentada: Los desarrolladores de realidad virtual y aumentada crean experiencias inmersivas para los usuarios a través de la tecnología. Estos profesionales pueden trabajar en una amplia variedad de campos, desde los videojuegos hasta la educación y la formación empresarial.

7. Especialista en tecnología de la información en la nube: Con el aumento de la computación en la nube, la demanda de especialistas en tecnología de la información en la nube esta creciendo rápidamente. Estos profesionales trabajan para desarrollar y mantener sistemas informáticos en la nube.

Estas son solo algunos de las nuevas posiciones que tendrán un alto nivel de protagonismo en el mundo de los negocios y la trasformación y sostenibilidad. Será importante el poder estar informado y actuar con celeridad en nuestras acciones de trasformación del negocio hacia una mayor productividad, ya que este talento es escaso y tiene demanda mundial. Si no lo hacemos, correremos el riesgo de desaparecer.