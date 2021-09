Asociado senior de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

A inicios del 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el buen desempeño que -a esa fecha- habría tenido el Estado peruano en los arbitrajes iniciados por inversionistas extranjeros ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (Ciadi).

Informó el MEF que el Estado peruano logró ganar 14 de las 17 controversias en las que participaba y en las que obtuvo cerca de US$ 110 millones a su favor; y únicamente fue condenado a pagar US$ 43 millones de los casi US$ 50,000 millones por los que fue demandado.

Lo que no informó el MEF es que, en los últimos años, la cantidad de arbitrajes internacionales iniciados ante el Ciadi contra el Estado peruano se ha incrementado exponencialmente.

En el 2018, el Perú ya se encontraba entre los tres países más demandados ante el Ciadi, junto a España y Colombia. En el 2020, la situación empeoró: el Perú fue el país más demandado en el mundo, con seis arbitrajes iniciados en su contra.

En lo que va del 2021, el Perú ha sido demandado en cinco arbitrajes de inversión. Hace pocas semanas, el 20 de agosto del 2021, la concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A. inició un segundo arbitraje de inversión contra el Estado peruano, al poco tiempo de obtener una decisión de responsabilidad a su favor en un primer arbitraje iniciado en febrero del 2017 respecto de la falta de entrega de terrenos por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Todo parece indicar que, en el 2021, repetiremos el deshonor de volver a ser el país más demandado en el mundo.

Ante la situación económica y política por la que atraviesa actualmente el país, este incremento desmedido de arbitrajes de inversión iniciados contra el Estado peruano se torna en información valiosísima para cualquier inversionista extranjero que considere invertir en el Perú.

¿Cuál es el incentivo de invertir si luego tendrá que demandar al Estado peruano -con el elevado costo que implica acudir a un arbitraje Ciadi- para recuperar su inversión? Es, además, información de índole pública y de fácil acceso, a través de la página web del Ciadi.

En total, son 18 arbitrajes Ciadi los que el Estado peruano mantiene en curso. Sin embargo, basta revisar la página web del MEF para advertir que no se está transparentando la información de forma completa y adecuada.

El MEF únicamente indica que existen cuatro arbitrajes Ciadi en curso… y los cuatro ya concluyeron. ¿Qué hay de los 18 arbitrajes Ciadi en curso, todos iniciados por inversionistas entre el 2016 y 2021? Ninguna información al respecto. ¿Qué impresión se llevará el inversionista extranjero?

El Estado peruano está en la obligación de actualizar y transparentar la información relacionada a los arbitrajes Ciadi iniciados por inversionistas extranjeros en los últimos años, en particular si el incremento de estos podría perjudicar sus intereses y las inversiones en el Perú.

Es urgente que la Comisión Especial del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci) tome cartas en el asunto, no sólo para transparentar la información como corresponde, sino para tomar la iniciativa en revertir la imagen desfavorable que el Estado peruano se está formando ante la inversión extranjera.