El último viernes se conoció oficialmente la composición política del Parlamento y sus integrantes: 6 grupos políticos conformarían las bancadas en el Senado y en Diputados, 2 claramente de derecha conservadora, 1 de centro izquierda y 3 de izquierda populista y/o radical. El mismo día, el Presidente del BCRP anunció sus proyecciones económicas que apuntan a una expansión de 3,4% para 2026 y 3,2% para 2027, mientras que la inflación, luego de cerrar este año alrededor de 3,8%, retornaría gradualmente al rango meta y se ubicaría cerca de 2% en 2027. Son cifras alentadoras para un país que ha atravesado años de inestabilidad política, pérdida de confianza y bajo crecimiento. Sin embargo, no garantizan por sí solas una trayectoria sostenible. El crecimiento previsto descansará principalmente en la recuperación de la inversión privada, el consumo y la ejecución de proyectos de infraestructura. Para sostenerlo, el país necesitará algo más que buenos pronósticos: requerirá disciplina fiscal, estabilidad institucional y coordinación política.
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