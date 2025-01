El 2024 fue un año relativamente bueno para el Perú, especialmente si lo comparamos con años anteriores. El año pasado el PBI creció aproximadamente 3% respecto al 2023. En los últimos diez años el crecimiento promedio anual fue 2.4% y en los últimos cinco años fue 1.5%. Además, bajó, en algo, el ruido político, y por tanto las expectativas de empresarios/inversionistas para este año mejoraron. El consenso espera un crecimiento del PBI de 3% para este año. El punto débil es el déficit fiscal, que subió a 3.6% del PBI, peligrosamente.

Producto de ello, los precios de las acciones de las principales empresas peruanas tuvieron un buen rendimiento. El índice Peru Select BVL subió 14%, el EPU (fondo de acciones de empresas peruanas que cotiza en Nueva York) aumentó 22% y el ETF Perú (fondo de acciones de empresas peruanas que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima – BVL) se elevó 11%. Asimismo, la tasa de interés del bono soberano peruano a 10 años en dólares se mantuvo estable entre 5% y 6%. Los sólidos precios del cobre y del oro ayudaron a la economía y a los precios de los activos nacionales.

¿Es esta una buena performance? Rendir entre 11% - 22% en un año es un buen retorno. Es menor al 23% que registró el índice Standard & Poor’s 500, pero vale. Sin embargo, lo relevante es que sea sostenido. Perú es un mercado emergente de riesgo con un mercado de valores ilíquido y poco desarrollado. Su rendimiento promedio anual debería superar sostenidamente el de los países desarrollados para compensar ese mayor riesgo. Sin embargo, en los últimos diez años, el EPU tuvo un retorno promedio anual de 5%, mientras que el S&P 500, +11%.

¿Qué pasará en este 2025?

Como mencioné, el consenso espera un crecimiento del PBI peruano de 3%, inflación de 2% anual, déficit fiscal algo menor al de 2024 (3.6% del PBI). Todo esto bajo el supuesto que este gobierno terminará su mandato en julio del 2026 (que es un supuesto grueso, porque en política, en el Perú, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento).

Asimismo, el consenso del mercado espera una o dos disminuciones de tasas de interés en 0.25% cada una por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y se espera un crecimiento del PBI americano de 2.2%. El consenso de analistas del mercado espera que el S&P 500 cierre el 2025 +9% vs. el cierre del 2024. Si las tasas no bajan o si la economía americana crece menos, eso afectará negativamente al Perú. Asimismo, si Trump inicia una guerra comercial con China, que demanda 50% del cobre en el mundo, y el Perú es muy dependiente del precio del metal rojo (en exportaciones y en inversiones de largo plazo), esto afectará negativamente al país.

En cuanto a los precios de las acciones nacionales. Creo que, en promedio, las acciones de las 20 empresas más líquidas de la BVL cotizan a 9.9x sus utilidades estimadas para los próximos doce meses, que es 36% por debajo de su promedio histórico. Hay valor, pero los precios sólo subirán si el crecimiento de las utilidades netas del 2025 supera largamente las expectativas. Es decir, las acciones pueden seguir baratas por mucho tiempo.

Kallpa SAB espera que las utilidades de las acciones de compañías mineras suban 5.2% en el 2025 y que las utilidades de las acciones de empresas no mineras crezcan 11.4%. Esto dependerá mucho de la demanda global por estos metales. Hay dudas sobre el cobre, por lo señalado, y el mercado está bullish en el oro, con el consenso en US$ 2,800 la onza, vs US$ 2,740 hoy. Otro riesgo, es que haya una caída en el precio de las acciones americanas pues los precios de mercado de las acciones americanas cotizan un 35% por encima de sus valores fundamentales históricos.

Como podrán darse cuenta no estoy optimista en Perú, lamentablemente. Estoy así hace desde el 2018 cuando empezamos a destituir presidentes. Eso, en mi opinión destruye valor, sostenidamente. Lo dije públicamente hace años. Y los resultados están ahí. La economía creció muy poco, la pobreza subió, tuvimos un gobierno de izquierda radical que provocó la fuga de capitales más grande de la historia (se fueron US$ 20,000 millones en 18 meses), tuvimos recesión y hoy el gran riesgo son las elecciones 2026.

Para que el país vuelva por una senda de crecimiento atractiva, que emocione al inversionista y al consumidor, que despierte los animal spirits de la inversión local (que es el 77% de la inversión privada total), tiene que haber un gobierno promercado que genere confianza. Los ejemplos en la historia económica mundial sobran. Mientras eso no pase, crecer entre 2% - 3% anual, con cierta estabilidad macro y todos los riesgos que hay, es un logro.

Bajo este contexto, si tengo que invertir en el Perú, las acciones que más me gustan son Alicorp, Credicorp, InRetail, Intercorp Financial Services, Ferreycorp, Buenaventura y Minsur, publicadas en mi Stock Watchlist a inicios de año en la página web de Gestión. No me ha ido mal en el stock picking en los últimos 15 años con un rendimiento promedio anual de 11% en US$, pero acuérdense siempre del riesgo implícito de invertir en activos en el Perú.

Veremos qué pasa en este 2025.