Entre los logros obtenidos este siglo, se pueden mencionar tres ejemplos. En primer lugar, hasta antes de la pandemia de covid-19, la reducción de la pobreza monetaria, que pasó de niveles cercanos al 60% de la población a alrededor del 20% al cierre de 2019. En segundo lugar, el crecimiento estuvo asociado a una caída de la desigualdad, medida a través del índice de Gini, que pasó de 49.1 en el año 2000 a 41.6 en el año 2019, según datos del Banco Mundial. La caída de la desigualdad pudo haber sido mayor si el Estado peruano hubiese mantenido una política agresiva de reducción de las brechas en salud y educación, y hubiese contribuido con la igualdad de oportunidades para los sectores menos favorecidos. En tercer lugar, la mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos se redujo del año 2000 al 2019, de 29.3 a 11.6, según estadísticas del Banco Mundial.

El avance en los tres indicadores, y de muchos otros, podría haber sido mayor, pero el Estado peruano no logró aprovechar todas las posibilidades que se dieron durante un ciclo de altas cotizaciones de nuestros principales productos de exportación. Así, a pesar del aumento de la recaudación por parte del Estado, no se lograron las mejoras que hubieran permitido disminuir significativamente el déficit de infraestructura y las brechas en salud y educación, lo que ha afectado la mejora de los niveles de productividad y de calidad de vida. Los grandes responsables de los magros avances en los sectores mencionados fueron la ineficiencia y la corrupción en los diversos Gobiernos, así como el bajo nivel de conocimientos y la falta de ética de un porcentaje importante de la clase política. No fueron fallas del modelo económico, que siempre puede y debe ser mejorado, sino sobre todo de un Estado que no ha logrado estar a la altura de lo que la población espera.