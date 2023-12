Para empezar, el estilo optimista de su titular, Alex Contreras, no caló en los agentes económicos, ni en las entidades responsables de ejecutar sus programas “Con Punche”. La teoría recomienda aplicar una política fiscal expansiva cuando la economía está enfriada. Pero en esta columna hemos repetido hasta el hartazgo que no basta con que el MEF diseñe planes de gasto público que se ven eficaces en el papel, si quienes lo ejecutan (ministerios y sus agencias, gobiernos regionales y locales, entre otros) son ineficientes. Hay que sumar el “periodo de aprendizaje” de gobernadores y alcaldes, que asumieron este año y su poca experiencia en inversión en infraestructura.

Otro factor en contra fue la renuencia de Contreras (también del presidente del BCR, Julio Velarde) a admitir la recesión. Recién lo hizo cuando acudió al Congreso a solicitar un aumento del gasto, luego de que la agencia Moody’s indicara a Gestión que la economía peruana estaba en tal situación. Tampoco ayudó que las proyecciones usadas para elaborar el Presupuesto Público del 2024 asumieran que, el próximo año, la situación sería casi perfecta. Esa conducta poco seria le restó credibilidad al MEF, que encima, ha estado perdiendo peso desde hace más de un lustro, incluso dentro del Gobierno, y ni qué decir en el Congreso, que impuso su voluntad y se autoasigno un presupuesto que es todo lo contrario a austero.

Si bien a Contreras le tocó una coyuntura económica, social, climática y política muy difícil, su exceso de optimismo le jugó en contra. Los grandes anuncios esperanzadores, como el Plan Unidos –del que solo se habría activado una de sus 25 propuestas–, no funcionan porque no atacan el problema de corto plazo: la falta de empleo adecuado y la consiguiente caída de los ingresos, provocadas por la drástica reducción de la inversión privada, que a su vez es consecuencia de la incertidumbre política y el deterioro de la confianza. Es por ello que, para el 2024, se espera que el PBI experimente un rebote estadístico, es decir, que dado que este año fue tan malo, la base será tan baja que el próximo año habrá crecimiento, pero eso no es lo mismo que reactivación.