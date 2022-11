Hace unos días, tuve la oportunidad de estar en el Money2020, un megaevento FinTech realizado en Las Vegas (EE. UU.) y en el cual participaron las más importantes FinTech del mundo, al igual que bancos, autoridades e inversionistas. Fueron varios temas que llamaron mi atención: la amplia gama de productos “cripto” que ya desarrollan bancos y compañías tecnológicas, la modalidad de “BuyNowPayLater”, que crece de manera exponencial, los “pagos digitales” en todas sus modalidades; sin embargo, el concepto “Embedded Finance” me enganchó por su gran impacto futuro en la transformación del sistema financiero.

Para entenderlo bien debemos referirnos a las plataformas digitales, las cuales se caracterizan por los efectos de “red”, es decir, por tener un gran número de usuarios que pueden consumir diferentes productos y servicios dentro de una misma plataforma. Si tomamos como ejemplo conocidas plataformas tipo Mercado Libre, Rappi y Uber, vemos que todas tienen en común ser proveedores tecnológicos con un gran número de usuarios. Ellas brindan soluciones a nuestras necesidades, ya sea llevándonos un producto o trasladándonos de un sitio a otro. Sin embargo, otra necesidad del cliente que estas plataformas ya detectaron es la financiera. Todos necesitamos hacer pagos, transferir dinero y, en algún momento, obtener un préstamo. Esta necesidad ha empezado a ser cubierta a través de las “Embedded Finance”.

¿Y qué son las Embedded Finance? Es la integración de los servicios financieros dentro de compañías no financieras, ya sea en su plataforma web, en sus aplicaciones móviles o en sus procesos de negocios. ¿Cómo lo logran? A través de API abiertas (Application Program Interfaces); es decir, programas que permiten que la infraestructura tecnológica de una empresa converse (“se enchufe”) con la de otra empresa. De esta manera, siguiendo el ejemplo de Uber o de una empresa de delivery, para poder desarrollar servicios financieros, no necesitarían constituir una entidad financiera, solo integrar a su plataforma los servicios financieros de un banco o de una FinTech.

Las empresas no financieras empiezan a desarrollar servicios financieros en sus plataformas, integrando los servicios de un banco o una FinTech.



Este fenómeno ha permitido el desarrollo de los modelos de negocios “Banking as a Service – BaS” y “FinTech as a Service – FaaS” que, bien gestionados, conllevan múltiples ventajas. Primero, se crean productos financieros a la medida de los usuarios. Segundo, las plataformas se potencian agregando funcionalidades que aportan valor al ecosistema. Tercero, las entidades financieras y FinTech generan una oferta de valor, encontrando nuevas vetas de negocios y, finalmente, se mejora la competencia, logrando una variedad de productos que dinamizan el mercado y que pueden atraer a sectores no incluidos financieramente.

No olvidemos que las FinTech son un modelo de negocio que puede ser usado por compañías financieras y no financieras y que hoy están transformando el mundo financiero. Perú debe estar en el mapa de esta transformación.