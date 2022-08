En nuestro país, los avances en beneficios laborales para las personas denominadas cuidadores primarios no han mostrado un progreso significativo desde hace varios años.

Esto se evidenció en un estudio realizado en 2021 por Marsh, en donde se indica que solamente el 48% de las organizaciones peruanas están dispuestas a desarrollar un plan de beneficios laborales para los trabajadores que cumplen con este rol; no obstante, este contexto sería igual a nivel regional, ya que el 33% de las compañías de la región otorgan a sus empleados tiempo flexible para el cuidado de algún familiar adulto mayor.

Por el contrario, en Estados Unidos esta situación es diferente, puesto que, según un estudio realizado por The American Association of Retired Persons (AARP) y The National Alliance for Caregiving, en este país hay aproximadamente 53 millones de personas que cuidan a un ser querido dependiente, de los cuales 6 de cada 10 mantienen un empleo, y beneficios laborales que se adecuan a sus necesidades y preocupaciones.

Entre las facilidades que las organizaciones conceden a sus empleados podemos mencionar, en primer lugar, la flexibilidad laboral que la mayoría de empleadores en ese país lo ofrece, incluso sin existir una política formal para ello.

En segundo lugar, las compañías estadounidenses brindan servicios de atención y apoyo, mediante el programa Employee Assistance Program, el cual ofrece ayuda a los trabajadores para superar las dificultades personales y laborales. Y por último, diversas empresas permiten a los colaboradores utilizar días acumulados de vacaciones o de licencia remunerada por enfermedad cuando se ausenten del trabajo para cuidar de un familiar de la tercera edad o condición vulnerable.

Debe encontrarse en la agenda de las empresas, hacer llegar de manera equitativa a todos sus colaboradores beneficios como el horario flexible, ya que en muchos casos las mujeres o los cuidadores no pueden aplicarlos. Así lo evidencia un estudio realizado por MercerMarshBeneficios en el 2021.

En resumen, la protección de nuestros adultos mayores es responsabilidad de todos, debido a los nuevos riesgos asociados a la salud y bienestar, por ende, es necesario que los líderes de las organizaciones empiecen a plantear y ejecutar políticas en favor de los empleados que cumplen el papel de cuidadores primarios, implementando beneficios como la flexibilidad de horarios, la modalidad de trabajo (remoto o híbrido), planes de seguros para sus familiares, etc.