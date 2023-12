Miembro de WCD

Ya no es opción como ejecutivos no saber y conocer sobre la Inteligencia Artificial (IA) y el impacto que tiene y tendrá en nuestro negocio. Hay que recordar que hace algunos años paso lo mismo con la transformación digital. Para muchas empresas ya era parte de su día a día; mientras que otras más reacias sobre todo por las inversiones que implicaban no la tenían como parte de su estrategia. Aquellas que tenían una hoja de ruta fueron más ágiles, productivas y pudieron reaccionar mucho más rápido ante los desafíos, como por ejemplo los que produjo la pandemia; mientras que las otras, en cambio, quedaron rezagadas. Lo mismo nos sucede ahora con la Inteligencia Artificial. Pensamos que no es necesario tenerla como prioridad en la estrategia integral de la empresa, pero hay signos claros que esto no es opción.

Ya hoy en día, la IA se está utilizando en una gran variedad de campos. Algunos de los más comunes incluyen los asistentes virtuales, el análisis de datos, la automatización de procesos, el reconocimiento de voz y de imagen, la robótica, entre otros. Se sabe que esto traerá consigo la pérdida de muchos empleos, pero a su vez, ese mismo cambio generará nuevas oportunidades. Según un informe del Foro Económico Mundial, se espera que la automatización y la inteligencia artificial eliminen 85 millones de empleos en todo el mundo para 2025. Sin embargo, el mismo informe también predice que la automatización y la inteligencia artificial crearán 97 millones de nuevos empleos en todo el mundo para 2025.

Por otro lado, según McKinsey & Company, el 56% de las empresas ya han adoptado la inteligencia artificial (IA) en al menos una función empresarial. Además, según el IBM Global AI Adoption Index 2022, actualmente el 35% de las empresas alrededor del mundo usan la IA en su negocio. También algunos expertos hablan que las empresas que ya hayan adoptado la IA serán diez veces más eficaces que las que no lo hayan hecho y tendrán el doble de cuota de mercado para el 2025. Estos datos son claros que hacia allí vamos.

Empecemos hoy a analizar el impacto que tendrá en nuestra empresa y cómo podemos utilizar las diferentes herramientas que están y estarán a nuestra disposición en el negocio. En ese sentido, debemos ser conscientes de que estos cambios traerán consigo riesgos adicionales al desplazamiento de empleos, como son los sesgos, la falta de control ético, la privacidad, el contacto humano, entre otros, y que deben ser tomados en cuenta en nuestra estrategia. Y lo mas importante, no perdamos la parte humana que nos diferencia.