Estoy leyendo el libro “Cointelligence” de Ethan Mollick, recomendado por mi buen amigo Jorge Luis Díaz, y me está gustando mucho su perspectiva. El autor se enfoca en lo práctico, en qué podemos hacer hoy todos los seres humanos con acceso a internet para aumentar nuestras capacidades y potencial, apoyándonos estratégicamente en la Inteligencia Artificial Generativa. Mollick comparte cuatro principios de Cointeligencia, y yo quise agregar un quinto. Aquí se los comparto parafraseando sus principios con mi perspectiva.

1. Experimenta para encontrar cómo te funciona mejor la IA generativa. La IA generativa es una herramienta tecnológica con múltiples usos. Es también una tecnología aún muy joven y con una frontera de utilidad que no está claramente definida y que no es lineal. No hay un manual de uso que diga con exactitud cómo usarla. Por eso, la única forma de averiguarlo es experimentando, para identificar qué nos funciona mejor. Se aprende mucho más experimentando con la herramienta que llevando cursos sobre ella o aplicando los tips o prompts de quienes han descubierto las mejores prácticas. Quienes usen más seguido esta herramienta encontrarán para qué les funciona y para qué no, y le sacarán mucho más provecho en su trabajo. Yo, por ejemplo, la uso mucho para mejorar mi redacción, pero para lograr que redacte como a mí gusta, tengo un canal de Chat GPT donde está la historia de todas mis columnas en prensa y mi estilo de escritura. Por otro lado, experimentando me di cuenta de que Chat GPT es muy mala en recortar textos a cierto número de caracteres, pues no es una herramienta que calcula cantidades con facilidad.

2. Vuelve tu rol humano cada vez más determinante, no más insignificante. La frase “la IA nos va a reemplazar” se está usando en exceso y, aunque en algunos casos puede aplicar, en muchos más esta mentalidad tiene un efecto paralizante ante una posibilidad clara de evolucionar. Yo te invito más bien a adoptar el principio “la IA me va a aumentar” y asumir que tú puedes tener el control y con cada experimento dar un paso más hacia descubrir cómo coexistir en tu trabajo y profesión con esta tecnología emergente. Nadie lo tiene totalmente claro, y menos en países o empresas menos avanzados tecnológicamente. Así que cualquier persona como tú puede asumir el liderazgo de descubrir, bajo parámetros seguros, cómo la IA Generativa puede aumentar nuestras capacidades laborales y personales. No se trata solo de saber hacer buenos prompts, sino sobre todo de saber distinguir buenas y malas respuestas, verdaderas y falsas, con criterio humano. También se trata de aprender a conversar con estas herramientas, no solo hacer una búsqueda en ellas como si fueran Google. Eso me lleva al siguiente punto.

3. Trata a la IA Generativa como si fuese una persona real (aunque no lo sea). Los LLMs (Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño, como GPT de OpenAI, Claude de Anthropic o Llama de Meta) son softwares, pero no se comportan como uno tradicional. Un software típico es predecible, como una búsqueda en Google que arroja resultados basados en la mejor indexación o pagos de anuncios. En cambio, los LLMs predicen qué palabras deberían venir después de las ingresadas por el usuario, utilizando una red neuronal cambiante con pesos asignados y asociaciones entre tokens. Esto produce respuestas distintas cada vez, lo que hace que la IA Generativa sea impredecible y más parecida a nosotros, los humanos. Por eso, es importante conocerla bien para saber cómo interactuar con ella y discernir qué tomar de sus respuestas. Aunque pueda ser imprecisa a veces, siempre vale la pena involucrarla en nuestros procesos, ya que aporta diversidad de perspectivas. La diversidad y la inclusión en los equipos sabemos que suma valor, y herramientas como Chat GPT pueden enriquecer nuestros procesos creativos o de toma de decisiones, actuando con perspectivas que les asignemos, que complementen las nuestras.

4. Espera cada vez más de la IA Generativa y trata de influenciarla en tu espacio. La evolución de la IA Generativa es incierta y tenemos que aprovechar el espacio donde tenemos algo de visibilidad de su evolución y aplicabilidad para influenciar las cosas a nuestro favor. Lo que sabemos ahora es que los modelos frontera como GPT-4 (que avanzan la frontera de lo que es posible hacer con tecnología) cada vez son más grandes y más inteligentes, y que por otro lado surge una gama muy extensa de soluciones de IA más pequeñas o de código abierto, como las más de 12 mil que hay en “theresanaiforthat.com”. También sabemos que las IA se están conectando con nosotros de distintas maneras: pueden leer y escribir documentos, ver y escuchar, producir voz e imágenes, y navegar por la web, y los LLMs se están integrando con nuestro correo electrónico, navegador web y otras herramientas comunes. Todo esto puede elevar nuestra productividad y ahorrarnos tiempo. Hay que aprovecharlo. La próxima fase del desarrollo de IA será hacia “agentes”: IAs semi-autónomas que puedan recibir un objetivo (ej. “crea una campaña publicitaria para…”) y ejecutarlo con poca intervención humana. En esta fase está menos claro qué podrán hacer estos agentes de IA y cómo intervendremos los humanos en sus procesos, pero seguramente podremos hacerlo. Por ejemplo, podemos entrenar a estos agentes con la historia de los casos de nuestra empresa y validar sus primeras acciones hasta que realmente puedan actuar con eficiencia. Tenemos que estar cerca de esta tendencia para aprovecharla e incluso dirigirla, en lugar de esperar que nos caiga encima.

5. Aprende continuamente y comparte tus aprendizajes. Personalmente pienso que la Cointeligencia de la que habla Mollick en su libro no se trata solo de cada persona que decida aumentar sus capacidades con herramientas de IA. La Cointeligencia también abarca dos aspectos fundamentales. Primero, las pocas personas que desarrollan esta tecnología tan avanzada deben hacerlo inteligentemente a favor de la humanidad. Y segundo, la Cointeligencia también debe existir entre nosotros las personas, compartiendo de manera continua lo que vamos aprendiendo, para que más de nosotros podamos coexistir en nuestras profesiones con mejores trabajos y oportunidades potenciados por la IA. Así como los trabajos pueden reducirse en en una sola empresa y afectarnos, si tenemos Cointeligencia (criterio humano y habilidad de usar IA) podremos migrar a otros espacios desatendidos y así, generar más valor económico y social.