Por: Willard Manrique, Gerente General del Grupo Crosland

Aunque la preferencia del consumidor peruano por el canal tradicional sigue siendo predominante, el consumo en el canal moderno ha crecido en los últimos años. El Reporte Tendencias del Retail en Perú (2018) de Nielsen precisaba que para el 62% de los peruanos el canal tradicional seguía siendo el lugar de compra favorito; sin embargo, también mostraba un crecimiento en la preferencia del moderno. Este último viene ofreciendo ventajas en precios, servicio y experiencia al cliente que justifican su tendencia de crecimiento.

Actualmente, Perú cuenta con diversos formatos de venta minorista, desarrollados en las principales ciudades. Usualmente, las tiendas de conveniencia ofrecen un mejor servicio a un mayor precio. Sin embargo, en EE.UU. existe un negocio que desafía a este modelo: Trader Joe´s.

Este formato minorista de comestibles no invierte en publicidad, tiene mayor número de personal, no cuenta con programas de fidelización, vende en su mayoría marcas propias, sus productos se comercializan a un menor precio que el promedio del mercado y, pese a ello, no es vista como una tienda de descuento.

El éxito de Trader Joe´s radica en la manera de entender a sus consumidores, desafiarlos y arriesgarse a ser “únicos”. Ofrece 4 mil artículos en promedio por local, es decir, la décima parte de un supermercado tradicional, pero el 80% de ellos lleva sus marcas propias. Sus “exquisiteces” son altamente valoradas por sus clientes. Para impresionar en una cena o hacer más divertida una reunión con amigos, en Trader Joe´s -y por tiempo limitado- se puede encontrar ese “vino” de sabores únicos que, sin ser de alto costo, no se encuentra en ningún otro lugar. Esa variedad es casi un culto que se extiende a otras categorías y ocasiones de consumo: los “snacks con sabores impensables” para una noche de películas, “los huevos de gallinas libres” para el hogar y muchas más. La mayoría de sus productos son orgánicos, sostenibles, gourmet, congelados especiales. En resumen: irrepetibles y económicos.

En nuestra región, los formatos de tiendas de alimentación suelen ser importados de otros países. Supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas mayoristas y otros; son formatos ya existentes en otras latitudes. Trader Joe´s es un formato único en su clase y, actualmente, cuenta con más de 500 locales en 42 estados de EE.UU. Cada vez son más los consumidores se movilizan a través de redes sociales pidiendo que la empresa abra una tienda en su localidad.

Sin importar la industria en la que participemos, conocer sobre Trader Joe´s nos debe hacer reflexionar sobre cuánto conocemos a nuestros clientes y cuan adecuada está nuestra oferta a sus necesidades. Siempre es valioso conocer los modelos de negocio exitosos en otros países. La real pregunta no es si funcionaría Trader Joe´s en Perú, sino cuanto podemos aprender de ellos y si es hora de transformar nuestro modelo de negocio.