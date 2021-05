Docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura

Según datos recogidos por Our World in Data, a la fecha se han puesto más de 1,180 millones de dosis de vacunas en el mundo. Entre los países que encabezan la vacunación están Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Reino Unido, Estados Unidos y Chile.

En Israel el 58.5% de la población ha recibido la dosis completa, mientras que el 62.5% ha recibido al menos una dosis. En EAU estas cifras son 38.8% y 51.4%. En Estados Unidos 31.6% y 44.1%, en Reino Unido 22.8% y 51% y en Chile 35.2% y 42.4%. En países como Rusia el avance es menor (5.3% y 8.5%)

En Perú, solo el 1.9% ha recibido la dosis completa y el 3.4% ha recibido al menos una dosis.

En cuanto a las vacunas usadas: en Israel y Estados Unidos se emplean las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson. En Chile, el 15% de las dosis es de Pfizer y el 85% es la vacuna china Sinovac. En Rusia usan sus vacunas EpiVacCorona y Sputnik V. En Europa se emplean Pfizer, Moderna y AstraZeneca. En los EAU, las vacunas Sinopharm Beijing y Wuhan, Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V.

¿Cuál ha sido el efecto en estos países?

Según datos de Worldometer, en Israel que encabeza la vacunación y donde se usa la vacuna Pfizer, el nivel de contagio ha descendido desde los 8,000 casos en media por día, en enero, a 75; mientras que los fallecimientos de 62 por día a 2. Supone más del 95% de reducción en ambos indicadores.

En Estados Unidos se ha pasado de 250,000 nuevos casos por día, a 50,600; mientras que los fallecidos han descendido de 3,500 diarios a 715. Supone una reducción mayor al 75% en ambos indicadores.

En Reino Unido los contagios diarios han descendido desde los 59,500 hasta los 2,100, mientras que los fallecidos desde los 1,240 a 15. En EAU los contagios disminuyeron de 3,700 hasta los 1,860, y los fallecidos diarios de 15 a 3.

En Chile, sin embargo, se observó un descenso en febrero desde los 4,200 nuevos casos por día hasta los 3,400; pero luego se incrementaron hasta los 7,100 y ahora, desde mediados de abril están descendiendo nuevamente y hay en media 5,700 nuevos contagios por día. Los fallecidos diarios han aumentado desde diciembre, desde 45 hasta los 100 actuales.

Sabemos que las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson han sido aprobadas por organismos internacionales reconocidos como la FDA, la EMA y la OMS. La vacuna

Sputnic V todavía no ha sido aprobada por estos organismos, pero sus estudios de fase III ya están publicados en la prestigiosa revista The Lancet. Respecto a las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm, hace unas semanas el Washington Post citaba que a pesar de que estas vacunas fueron de las primeras en comenzar sus ensayos clínicos, no estaba claro por qué todavía no habían publicado los datos de los estudios.

Este diario citaba también que, según Peter English, un experto británico en control de enfermedades transmisibles, “es extremadamente inusual el uso generalizado de estas vacunas antes de la publicación de datos revisados por pares”. Hace un par de días hemos conocido el informe del grupo SAGE de la OMS sobre la vacuna Sinopharm Beijing. Concluyen que, en el grupo de 18 a 59 años, con un nivel de confianza alto la vacuna es eficaz para prevenir contagios, y con una confianza moderada es eficaz para evitar síntomas severos. Sin embargo, el nivel de confianza es bajo en el grupo de personas mayores de 60 años. Todavía está pendiente el informe final de la OMS y la autorización de esta vacuna.

A la vista de los datos queda claro que la vacunación es una gran herramienta para combatir el COVID y poder recuperar la tan deseada normalidad en el mundo. Por otro lado, las vacunas Pfizer y Moderna parecen ser por ahora, las que mejor resultados ofrecen: alta eficacia y pocos efectos secundarios.