El año por delante. Foto: Andina
El año por delante. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Galantino Gallo
Galantino Gallo

A estas alturas del año, con apenas una semana desde que empezó, es habitual que muchas personas se animen a hacer públicas sus “predicciones” sobre lo que traerán los siguientes meses. De hecho, es común ver en los noticieros a individuos que, llenos de confianza, se lanzan a vaticinar el resultado de las elecciones, al ganador del mundial de fútbol o a presagiar desastres naturales o tragedias de todo tipo.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.