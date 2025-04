“A partir de la entrada en vigor de la presente ley, queda prohibido el retiro total o parcial de los fondos acumulados en las cuentas individuales de aportes obligatorios” de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones. Así lo manda la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (Ley 32123), “debatida” y aprobada por el Congreso, y promulgada por la presidenta Dina Boluarte (el 23 de septiembre pasado). Las únicas excepciones son los casos de invalidez, supervivencia, gastos de sepelio y jubilación anticipada.

Se podría pensar que los congresistas que buscan un nuevo retiro de fondos de las AFP están violando la ley que ellos mismos aprobaron, pero en realidad están aprovechando que la referida norma aún no ha entrado en vigencia: lo hará al día siguiente de que sea publicado su respectivo reglamento y el plazo todavía no vence. El MEF, con la necesaria y obligatoria participación de la SBS, tiene 180 días hábiles, contados desde que se publicó la ley.

Lo que llama la atención es el afán de tantos legisladores por autorizar un nuevo retiro, pues existen hasta diez proyectos de ley que proponen la medida, todos los cuales coinciden en los incoherentes argumentos para justificarlos, como por ejemplo la “baja economía”. El año pasado, el PBI registró un rebote estadístico respecto de la recesión del 2023 e indicadores como el empleo siguieron el mismo patrón. El avance más notorio correspondió al empleo formal, es decir, los trabajadores que cuentan con pensión de jubilación, ya sea el SPP, el estatal, a cargo de la ONP u otros esquemas privados. Además, la inflación dejó de afectar los ingresos nominales de los trabajadores formales.

Por ende, ¿a quién buscan beneficiar los congresistas? A estas alturas, está claro que los retiros previos no consiguieron levantar su aprobación en las encuestas, sino que esta ha continuado a ras del suelo. Podría pensarse que están usando el tema para distraer la atención del público, aunque la audiencia objetivo, al no ser masiva, no justificaría el esfuerzo. Tampoco sería un asunto ideológico, pues aunque la mayoría de proponentes es de izquierda, también hay de derecha. ¿Qué habrá detrás?

Quienes sí se beneficiarán de un nuevo retiro serán los esquemas que captan dinero del público de manera ilegal, es decir, sin autorización de la SBS. Afiliados a las AFP que hicieron retiros previos, sobre todo adultos jóvenes, fueron presa fácil de esos estafadores (Gestión 03/03/2025). Les prometieron retornos fabulosos, pero se quedaron sin nada.