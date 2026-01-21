El INEI publicó su informe del mercado laboral en Lima Metropolitana –que incluye al Callao–, correspondiente al 2025 y al trimestre móvil octubre-noviembre. Su periodicidad es mensual, mientras que el informe a nivel nacional tiene periodicidad trimestral. De la abundancia de data recopilada por el INEI se suele resaltar las variaciones del empleo, subempleo e ingresos, pero hay un dato que no concita tanta atención, pese a que refleja las condiciones que la economía ofrece para encontrar “chamba”.

Se trata de la población económicamente no activa (No PEA). Son las personas que no están trabajando ni están buscando activamente una ocupación remunerada, por lo que simplemente no son consideradas parte de la PEA. En ocasiones, la No PEA crece desproporcionadamente, como ocurrió durante la recesión inducida por la pandemia, el 2020, pero en épocas menos turbulentas, suele seguir una tendencia marcada por el comportamiento de la economía. Y en Lima (y todo el país), la No PEA ha estado aumentando más que la PEA.

En el caso de la capital, el año pasado (respecto del 2024), el incremento del número de personas en edad de trabajar pero inactivas fue 6.8%, mientras que para la PEA fue 2.4%. En cifras absolutas, se trató de 204,700 personas que se sumaron a los 3 millones que no estaban empleadas ni desempleadas. En dicho grupo se encuentran jóvenes que se dedican exclusivamente al estudio (o al ocio), gente que desempeña labores no remuneradas en el hogar y, en general, quienes se desaniman de buscar empleo porque presumen que no encontrarán uno adecuado. Pero también figura el “empleo oculto”, que incluye ocupaciones ofrecidas por las economías ilegales y el crimen organizado.

Hablando de empleo adecuado, la buena noticia es que los dos tipos de subempleo (por horas y por ingresos) en Lima Metropolitana disminuyeron el 2025, respecto del 2024. La noticia preocupante es que, respecto del 2019, el año prepandemia, el subempleo por ingresos –trabajadores que ganan menos que un valor mínimo referencial– aumentó 45%. Más de cinco años después de esa crisis, el mercado laboral capitalino sigue sin recuperarse del todo.

Por último, sí se observó una notable mejora en los ingresos provenientes del trabajo. El 2025, el promedio mensual fue S/ 2,291, 8.4% mayor que el registrado el 2024 (también subió respecto del 2019). Teniendo en cuenta que la inflación del año pasado en Lima Metropolitana fue 1.51%, el ingreso también subió en términos reales. El INEI no lo menciona, pero buena parte de esa mejora correspondió al empleo en el sector público.