El PBI nacional del 2024 creció 3.33%, según el INEI. La tasa fue ligeramente superior a la estimada por el BCR (3.2%), debido en parte al fuerte aumento del PBI agropecuario en diciembre, impulsado por la notable cosecha de frutas y hortalizas. Lo irónico fue que el rubro de mayor incremento en dicho mes fue mango (463.6%), que alcanzó niveles de sobreproducción –lo que implicó precios muy bajos y considerables volúmenes no vendidos–, afectando las economías de sus productores. Otra actividad que se expandió más de lo habitual el 2024 fue la inversión pública (12%), que forma parte del sector construcción, aunque en noviembre y diciembre, el MEF la redujo a fin de que el déficit fiscal no cierre el año tan escandalosamente alto.

Con todo, la economía peruana registró un rebote estadístico, tras la recesión del 2023 –la base de comparación era baja–. Todos los sectores que se contrajeron, o estuvieron cerca de 0%, mostraron cifras positivas el 2024, con la excepción de finanzas y seguros, que retrocedió 7.85% el 2023 y 1.6% el año pasado. Este sector refleja la situación de la inversión de empresas y familias, y si no ha logrado levantar cabeza, es difícil afirmar que hubo recuperación. El propio Gobierno lo ha reconocido tácitamente al bautizar el 2025 como “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”.

Al respecto, el BCR proyecta que el PBI crecerá 3% este año. Esa tasa podría ser considerada modesta, comparada con el ritmo de expansión durante el boom de los commodities (2002-2013 en el caso peruano). Y no bastaría para generar empleo, el cual continuó en situación preocupante el 2024. También según el INEI, la población en edad de trabajar aumentó 1.4%, respecto del 2023, pero lo saltante es que el porcentaje de personas que no están ocupadas ni buscan trabajo (la “No PEA”), creció más del doble frente a la PEA (2.3% versus 1%), lo cual suele ocurrir en periodos recesivos o de desaceleración económica.

Habría que analizar si el notorio aumento de la No PEA reflejaría, en parte, la disminución del empleo informal. Con respecto a la PEA (personas ocupadas o que buscan trabajo), el desempleo subió a 5.6%, frente a 5.4% del 2023. Si hay un mayor porcentaje de población que no trabaja, tanto No PEA como desempleada, es imposible hablar de recuperación económica. Un dato interesante es que, en la PEA ocupada, creció el porcentaje de afiliados a las AFP (5.6%), mientras que menguó en otros tipos de pensiones. Esto a pesar de los constantes ataques contra el sistema privado de pensiones, de políticos de toda categoría.