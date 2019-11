REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL. El Gobierno se ha propuesto impulsar un incremento de la RMV en el primer trimestre del 2020. Si bien existe un acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo para revisar el monto cada dos años y dicha fecha es coincidente con la dada por el premier, lo cierto es que una revisión no debe necesariamente implicar un alza.

Lo cierto es que en los últimos años la decisión de incrementar la RMV ha sido más política que técnica —aunque se supone que el Ministerio de Trabajo estuvo elaborando algunos criterios metodológicos al interior del Consejo Nacional de Trabajo (CNT)— y al parecer Vizcarra planea seguir con la tradición y no innovar. No basta con anunciar la metodología si esta no se pretende aplicar para el alza anunciada sino para posteriores aumentos.

La mayoría de los análisis realizados por los especialistas siempre subrayan que la mejora de la RMV debe estar vinculada a la productividad. Es más, un estudio realizado por Miguel Jaramillo, de Grade, sostiene que el incremento de la RMV genera efectos negativos para el empleo formal, y si se da por encima del salario de equilibrio, genera desempleo.

Si el premier Zeballos se ha mostrado tan seguro del aumento, seguramente tendrá los estudios que sustenten el impacto de la medida, pero deben estar a buen recaudo, ya que ni el presidente del BCR los conoce. Solo por ello se entiende que Julio Velarde haya recordado que no es el salario mínimo lo que hace crecer los sueldos y que se debe ser prudente al momento de adoptar la medida.

El alza de la RMV no solo afecta a los trabajadores que ganan menos de dicho monto. Por ejemplo, la asignación familiar que reciben todos los trabajadores formales, la remuneración de los trabajadores mineros y la de los trabajadores agrícolas también están en función de la RMV.

El Consejo Nacional de Trabajo se creó para, en lo posible, tratar de que las normas laborales se hicieran con el acuerdo de las partes. Si ya existe el compromiso de revisar la RMV cada dos años, no se entiende el afán de asegurar que este monto será elevado sin esperar el análisis técnico correspondiente, salvo que solo se esté pensando en el aplauso de la platea.