Mañana, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Si bien existen pequeños avances (que en algunos casos pueden ser hasta anecdóticos), la realidad es que la brecha de género sigue siendo un problema estructural. La desigualdad persiste en todos los ámbitos: en el acceso al trabajo, en los ingresos (la brecha es de 25% según el INEI), en las oportunidades de liderazgo en organizaciones y en la seguridad de la población femenina.

La última edición del Índice del Desarrollo Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú (IDSMHRP), elaborado por Centrum PUCP, evidencia que el desarrollo social de las mujeres en el Perú es inferior al de los hombres en todas las regiones del país, pero en las zonas andinas y amazónicas la situación es crítica.

En Huancavelica, Apurímac y Huánuco, las mujeres están prácticamente excluidas de las oportunidades económicas y educativas. No solo ganan menos, sino que también tienen menos posibilidades de acceder a créditos, menos estabilidad laboral y mayores riesgos de violencia. Mientras tanto, el Estado sigue sin implementar políticas concretas que ataquen el problema de raíz y, por el contrario, tanto el Ejecutivo como el Congreso impulsan iniciativas que amenazan con precarizar aún más esta realidad.

En el ámbito corporativo, la situación no es marcadamente mejor. Si bien algunos procesos de selección han aumentado la presencia de mujeres en ternas finalistas, esto no se ha traducido en una mayor contratación en puestos de liderazgo. Las cifras lo confirman: el 65% de las mujeres en cargos directivos, según un informe de Buk, ha renunciado por falta de oportunidades de crecimiento y el 75% de las madres trabajadoras ha considerado dejar sus empleos debido al agotamiento. Así, aunque lleguen a ciertos niveles, no encuentran un entorno que les permita permanecer y crecer.

Los sectores tradicionalmente masculinizados, como minería y construcción, han empezado a incluir más mujeres, pero a un ritmo desesperantemente lento. La resistencia al cambio sigue siendo evidente y las oportunidades siguen concentrándose en áreas históricamente feminizadas, como recursos humanos y sostenibilidad, en lugar de permitir su avance en posiciones operativas o de alta dirección.

No se trata de “incluir más mujeres” en las empresas por cumplir una cuota, sino de garantizar condiciones equitativas de acceso, ascenso y permanencia en el mundo laboral. La discriminación salarial, la falta de flexibilidad laboral y la ausencia de programas de retención de talento femenino son problemas urgentes que deben resolverse ya.

La equidad de género no es un favor ni una tendencia. Es una deuda histórica y un imperativo económico y social. Mientras la desigualdad siga marcando la vida de millones de mujeres en el Perú, poco hay que celebrar este 8 de marzo. Hay que exigir cambios reales que cierren de una vez por todas la brecha de género en el país.