El reporte quincenal de la comisión ENFEN, publicado el 14 de agosto, indica que el Fenómeno de El Niño (FEN) costero presentará una magnitud “más probable entre fuerte y extraordinaria” hasta el verano. En cuanto al FEN global, se prevé que su magnitud más probable sería fuerte de agosto a setiembre y de fuerte a muy fuerte entre octubre de ese año y febrero del próximo. El nuevo Gobierno nacional está organizándose para mitigar los impactos, tanto de prevención como de apoyo a los damnificados. Pero muchos de los “viejos” gobiernos subnacionales no parecen entender la gravedad de la situación.

La Contraloría ha informado que 109 municipios registran 0% de ejecución de recursos asignados para el FEN, mientras que 208 han usado menos del 40%, el mismo retraso que presentan nueve gobiernos regionales. Se trata de obras con presupuestos disponibles, aunque también hay más de 1,000 intervenciones en ríos y quebradas que no cuentan con recursos para su ejecución. En otras palabras, la mala gestión presupuestaria no existe únicamente en gobiernos subnacionales, tan acostumbrados a la procrastinación, sino también en las oficinas del MEF.

La presidenta Keiko Fujimori visitó obras de prevención en el interior del país, aunque tendría que clonarse porque, donde estuvo, los trabajos avanzaban a buen ritmo. En Tumbes, anunció una Comisión Nacional que se encargará de coordinar acciones públicas y privadas de preparación y respuesta frente al FEN, que quedó instalada el 15 de agosto. La preside el titular del Midagri, Marco Vinelli, y uno de sus miembros, el titular del MEF, Elmer Cuba, adelantó la emisión de decretos de urgencia (que tienen rango de ley) para asignar recursos a la tarea. Asimismo, ayer anunció un “comando único” de los sectores público y privado, para sumar esfuerzos –cuatro gremios empresariales han formado un comando, liderado por Carlos Neuhaus–.

Y mientras el FEN ya causa estragos en la producción agrícola, la pesca de anchoveta y la industria de harina de pescado, Lima Metropolitana está experimentando lloviznas inusitadamente intensas por causa de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), bautizada Aníbal, que se vio exacerbada por el calentamiento del océano provocado por el FEN costero. El ministro Cuba minimizó los aniegos e inundaciones en Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores con expresiones poco profesionales, así que tuvo que disculparse. Aníbal también está presente en el sur del país, con mayor intensidad. Es que el FEN no suele venir solo (recordemos el ciclón Yaku, el 2023).