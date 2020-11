NUEVO GABINETE. Ántero Flores-Aráoz es el flamante presidente del Consejo de Ministros designado por Manuel Merino, y si bien se trata de un político con experiencia tanto por sus años como congresista, como por el año y medio que ocupó la cartera de Defensa, su nombramiento aún no genera toda la tranquilidad que se esperaba. No solo porque continúan las protestas en las calles, aunque algunos políticos intentan descalificarlas, sino porque hay algunas dudas y temores originados con la vacancia que se mantienen.

El nuevo premier ha sido enfático en criticar las medidas populistas del Congreso, pues dada la crisis económica, el desempleo y la crisis sanitaria, “no es el momento de hacer experimentos”, remarca. Sin embargo, sí se muestra a favor de que los fondos de pensiones puedan ser entregados a los aportantes, aunque reconoció que es un tema que deberá conversar con quien asuma el MEF porque no se puede poner en peligro la economía.

Algo similar respondió cuando se le consultó por el licenciamiento de las universidades, ya que sostuvo que se les tendría que dar una segunda oportunidad a las que no lo consiguieron, aunque considera que este no es el momento. Esta dicotomía no da muchas luces sobre qué medidas está dispuesto a apoyar y cuáles a rechazar.

Flores-Aráoz ha dejado en claro que sus prioridades serán la seguridad ciudadana y las crisis sanitaria y económica. Hace hincapié en que es un gobierno de transición, lo cual sigue la línea del mandatario, quien ratificó que entregará el poder a quien salga elegido en las elecciones del próximo año. Palabras esperadas, pero que en el caso de las prioridades necesitan de hechos concretos y eficaces para que adquieran credibilidad.

Aunque el premier hace hincapié en que su Gabinete será neutral, hasta el momento se desconoce quiénes lo acompañarán. Solo conociendo los nombres del Gabinete se podrá confirmar si el nuevo equipo tiene ministros neutrales y sobre todo si la separación de poderes será real. Por lo pronto, el gesto del presidente Merino de Lama de acudir al Parlamento a reunirse con su bancada no abona en ese sentido.

Desde el ámbito internacional, ningún país ha desconocido la asunción de Merino. Hasta el momento, lo han reconocido Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. También Colombia, aunque mandando un saludo de agradecimiento a Vizcarra. Pero la Secretaría General de la OEA ha puesto reparos al señalar que le corresponde al Tribunal Constitucional (TC) pronunciarse sobre la legalidad y la legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, en este caso, por el Congreso. Esta reacción muestra que no será fácil la relación del Perú en el ámbito internacional y que le espera un trabajo arduo a la Cancillería.

El otro tema que puede generar controversia es cuando el TC resuelva la causa planteada en setiembre por el expresidente Vizcarra para el caso “Swing”. El sentido de su fallo puede originar más dolores de cabeza al Gobierno actual.